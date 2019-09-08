أخبار مصر | 100 مليون دولار قدمتها "USAID" لدعم المشروعات الأثرية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 100 مليون دولار قدمتها "USAID" لدعم المشروعات الأثرية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في بيان لها قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إنها أسهمت بأكثر من 100 مليون دولار لترميم والحفاظ على الآثار والكنوز المصرية التي تمتد عبر تاريخها الطويل، من العصور الفرعونية وحتى أواخر العهد العثماني، وذلك التزامًا منها بدعم قطاع السياحة الحيوي في مصر، ودعم آلاف الأشخاص الذين يعملون في هذا القطاع، وفي مجال التراث العالمي الذي تمثله الآثار الثقافية المصرية.

ضمن المشروعات التي أسهمت فيها الوكالة بالتعاون مع وزارة الآثار مشروعات الترميم والتدريب في منطقة ذراع أبو النجا ومعبد خونسو بالأقصر، وذلك بمنحة قيمتها 35 مليون جنيه مصري لترميم مقبرتين للنبلاء فيها وكذلك ثمانية مقاصير في معبد خونسو بالكرنك من خلال مدارس الترميم الميدانية التي قامت بعقد سلسلة من التدريبات العملية لأكثر من 300 موظف بوزارة الآثار.

أسهم هذا المشروع، الذي يقوم بتنفيذه المركز الأمريكي للبحوث في مصر (ARCE)، في تطوير الطريق المؤدي إلى معبد خونسو ومقابر النبلاء بالدولة المصرية القديمة TT 159/286، كما ساعد في الحفاظ عليهما للأجيال القادمة.

وصباح اليوم رافق توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، كل من وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في حضور الاحتفالية التي أقيمت لتشهد استكمال أنشطة الترميم والتدريب في تلك المواقع الأثرية، وللتأكيد على مدى التزام الولايات المتحدة بدعم إحياء التراث الثقافي لمصر في جميع أنحاء الجمهورية.

وصرح توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث الثقافي لمصر". وتابع، "تسهم مثل هذه البرامج في خلق فرص عمل دائمة وتحقيق الازدهار لمصر".

ومنذ عام 1995، قدم الشعب الأمريكي ، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برامج الترميم والتدريب التي تمولها الوكالة لضمان قدرة مصر على الاستفادة من دور قطاع السياحة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.

ويعتبر دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحفاظ على تراث الثقافي المصري هو جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.

وافتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مقبرتين جديدتين، بمنطقة ذراع أبو النجا الأوسط، في مدينة القرنة غرب الأقصر بعد إكمال مشروع تطويرهما تمهيدًا لفتحهما للزيارة.

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وأحدهما " tt159 "، للملك ريا، من الأسرة التاسعة عشر، وكان يعمل بوظيفة المبعوث الرابع لآمون، وزوجته "ميرت ماري"، والثانية " tt286"، للملك نياي، والذي كان يعمل كاتب الطاولة، في عصر الأسرة العشرون، وأبويه ريري وايسر، وزوجته تاييس، وتم ترميم وصيانة الصور الجدارية بالمقبرة، وظهر فناء بألوان ذاهية بصور الحياة اليومية والمشاهد الجنائزية.

ذراع أبو النجا استخدمها المصري القديم كمدينة جنائزية في الأسرة السابعة عشر، ويرجح وجود مقبرة أمنحتب الأول في المنطقة نفسها وهي المقبرة ANB، كما ضمت مقابر لكبار رجال الإمبراطورية المصرية خلال عصر الدولة الحديثة.

وتقع مقابر ذراع أبو النجا على البر الغربي لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة (الأقصر)، عند مدخل الخليج الجاف المؤدي للدير البحري شمال مقابر العساسيف، وخلال الفترة القبطية شيد المسيحيون ديرًا لهم، وهو دير البخيت، فوق أنقاض المقابر الفرعونية بتلك المنطقة.

أهم مقابر منطقة ذراع أبو النجا

مقابر طيبة الجنائزية

وهي موجودة على الضفة الغربية لنهر النيل، قبالة مدينة الأقصر في مصر، هذا غير المقابر الملكية المشهورة الموجودة في وادى الملوك ووادى الملكات، فيه مقابر تانية، في العادة بتتسمى مقابر النبلاء، و دي أماكن دفن رجالة الحاشية الملكية الجامدين والأشخاص المهمين في المدينة زمان.

مقبرة ANB: ويعتقد أنها لأمنحتب الاول والملكة أحمس نفرتاري، مقبرة 13 بطيبة: والخاصة بشورى رئيس حملة مبخرة الإله آمون، ومقبرة 255 بطيبة والخاصة بروى الكاتب الملكي بمدن حورمحب وامون، ومقبرة نفرحتب: واللي عثر فيها على بردية بولاق 18

جبانة العساسيف

هي جبانة على الضفة الغربية لنهر النيل في طيبة (الأقصر)بصعيد مصر، وهي تقع في الخليج الجاف المؤدي إلى الدير البحرى جنوب جبانة ذراع ابو النجا، والعساسيف تحتوي على مقابر من الأسرات 18 و 25 و 26 ، والتي تغطي الفترة من 1550إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.