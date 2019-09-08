أخبار مصر | بالرقم القومي.. كيفية الحصول على باكية بأسواق عابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالرقم القومي.. كيفية الحصول على باكية بأسواق عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفر حي عابدين برئاسة اللواء أحمد أنور، باكيات للباعة الجائلين بسوق الحي، منعًا لحالة التكدس في الأسواق، وإظهار المنطقة بشكل حضاري يليق بالقاهرة الخديوية.

ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة القاهرة لتوفير فرص عمل والتوسع في إنشاء أسواق حضارية للباعة الجائلين، مع إخلاء الشوارع والأرصفة للمرة، والحفاظ على المظهر الحضاري لها.

وأكد رئيس حي عابدين، على وضع عدة شروط يجب أن تتوفر في الراغبين في الحصول على باكية، ومنها ألا يكون المتقدم مؤمن عليه.

وأعلن اللواء أحمد أنور عن الأوراق الواجب توافرها في المتقدم للحصول على باكية وتتخلص في الأتي:-

- الرقم القومي

- صحيفة الحالة الجنائية

- بحث اجتماعي

- المؤمن أن لا يكون مؤمن عليه

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وفي نفس السياق، أثنى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على الدور الهام والمبذول من صندوق تطوير العشوائيات، لدعم العاصمة خلال السنوات الماضية، ف إقامة العديد من المشروعات للتخلص من المناطق العشوائية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات لتحسين حياة المواطنين باستكمال كافة الخدمات اللازمة والاحتياجات الضرورية، وعمل مشروعات خدمية بالمناطق الغير مخططة، مؤكدًا على أن أعمال التطوير بالقاهرة تشمل كافة أحياء القاهرة بلا استثناء وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على موافقة الصندوق، على دعم المحافظة بمبلغ 600 مليون جنيه لتنفيذ خططها لتطوير القاهرة خلال العام المالي 2019-2020 من خلال الرؤية الجمالية الشاملة للمدينة، وتنفيذ مشروعات تعبر عن احتياجات المواطنين داخل المناطق العشوائية، وقرر المحافظ تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والصندوق للإشراف على المشروعات ومتابعة تنفيذها طبقًا لمواصفات الجودة وجداول المواعيد المقررة.

وإكمالًا لخطة لتطوير العاصمة، وضعت محافظة القاهرة خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وأوضح المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة، حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.

