أخبار مصر | ٩ خطوات فقط.. كيف تحمي هاتفك من التجسس والاختراق؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٩ خطوات فقط.. كيف تحمي هاتفك من التجسس والاختراق؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد الهواتف الذكية جزء أساسي في حياتنا اليومية، والتي لا يمكن لأي شخص أن يعيش بدنها، لأن يريد أن ينفتح على العالم، ومعرفة مايدور حولة، ولكن هناك بعض المخترقون باستغلال المليارات من البشر الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا من خلال نقاط الضعف التي تكون في أنظمة التشغيل القديمة عند اختراق الهواتف الذكية، وسرقة البيانات الشخصيه وتدمير مستقبل أسر بأكملها، من خلال عمليات اخترافية احترافيه.

وترصد "الخليج 365" خطوات حماية الهاتف من الاختراق والتجسس؟

١- تحميل برنامج مكافحة الفيروسات وموثوق منه لحماية هاتفك من الأختراق

٢- عدم الاحتفاظ نهائيا بالبيانات الهامة مثل كلمات السر وغيرها.

٣- عدم تنزيل اى تطبيق من المتاجر الغير موثوق منها لان قد تقوم بسرقة خصوصياتك وبياناتك

٤- عدم الأتصال نهائيا بشبكات الأنترنت اللاسلكية المجانية

٥- الاهتمام بتحديث نظامك في الهاتف

٦- التحديث المستمر لتطبيقات الهاتف.

٧- عدم الدخول على لينكات أو روابط مجهولة.

٨- عدم استخدام شبكات الواي فاي العامة

٩- وضع رمز نقش للهاتف أو رقم سري

وترصد "الخليج 365" كيفية تحقيق السعادة:

حيث تعتبر السعادة أحد أهم عوامل راحه البال، التي تجعل الإنسان يعيش في سلام وفرح، فالسعادة عبارة عن الإحساس بالبهجة والسرور، وهي العنصر الناقص في الحياة إجمالًا، والتي يجب أن يشعر بها كل مرء، عن طريق الابتعاد عن الإحباط والاكتئاب الذي يجعل الإنسان لايشعر بالسعادة مطلقًا، فهناك عده عوامل يجب على كل فرد اتباعها لتحقيق السعادة.

١- المحافظه على الصلاة في أوقاتها.

٢- الإيجابية ومقابلة إساءة الناس بالإحسان ومواجهة الشر بالخير.

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٣- ‏ محاولة الابتعاد عن الغضب.

٤- ‏الابتعاد عن العزلة والوحدة

‏٥- ‏ الايمان بالله والرضا بأقداره من ناحية الخير والشر.

‏٦- ‏تقبل النقد والنصيحة.

٧- ‏تجاهل النقد الهدام والتعليقات والاستهزاء والسخافة من حوله.

‏٨- ‏ ‏عمل الخير وتقديم المساعدة لمن يحتاجها.

‏٩- زيارة المرضى والتخفيف عنهم يمنح الإنسان شعور الفرح والسعادة لأنه يبث المشاعر الجميلة فيمن يحتاجها.

‏١٠- زيارة أماكن جديدة ومختلفة تجعلك تشعر بالسعادة

١١- ‏ الابتعاد عن الروتين اليومي.

١٢- ممارسة التمارين الرياضية بانتظامٍ حيث تجدد من النشاط وتخلص الإنسان من التوتر والقلق والضيق.

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‏١٣- اللعب مع الأطفال.

‏١٤- عدم رفع سقف التوقعات من الناس حيث تعتبر هذه النقطة أبرز مصادر الإحباط للشخص.

١٥- ‏ عدم انتظار المقابل عند عمل الخير حتى لمن لا يحتاجه.

كما يمكنك علاج مرض السكر في ٨ خطوات



يعتبر مرض السكر مرض مزمن يصيب الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، وفي حالة عدم السيطرة عليه يمكن أن يتسبب بالعمى أو الفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها من الحالات الخطيرة.

وترصد الخليج 365 أهم الطرق للوقاية من مرض السكر



١- تناول السلطات المختلفة.

٢- ممارسة الرياضة باستمرار.

٣- تخفيف الوزن الزائد.

٤- الابتعاد عن التدخين.

٥- تجنب تناول المأكولات التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات.

٦- تناول القهوة أو الشاي.

٧- عدم التوتر والحفاظ على الهدوء.

٨- عدم التفكير فيما يثير الغضب أو الضغط النفسي.

كما ترصد "الخليج 365" الأعراض المشتركة لمرض السكر من النمط الأول بين الأطفال والبالغين



١- فقدان الوزن، لا سبب واضح له.

٢- الشعور بالجوع.

٣- زيادة الشعور بالعطش وزيادة عدد مرات التبول.

٤- الشعور بالتعب والإرهاق.

٥- نفس برائحة أقرب لرائحة الفواكه.

٦- التبول أكثر من المعتاد، خاصة ليلًا.

٧- حكة حول الأعضاء التناسلية.

٨- شفاء الجروح ببطء غير معتاد.

٩- تشويش الرؤية.