أخبار مصر | تعرف على موارد صندوق المجلس الأعلى لتنمية المهارات البشرية بقانون العمل؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موارد صندوق المجلس الأعلى لتنمية المهارات البشرية بقانون العمل؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، من مناقشة قانون العمل المُقدم من الحكومة، ووافقت عليه بشكل نهائي، وإحالته لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة وإقراره بصورة نهائية.

من جانبها، رصدت "الخليج 365" موارد صندوق المجلس الأعلى لتنمية المهارات البشرية على النحو التالي:



نسبة (1%) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة، الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنشأة وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

يحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز (70%) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت، عائد استثمار أموال الصندوق.

يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة، المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.