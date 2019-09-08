أخبار مصر | السيسي يوجه بمواصلة العمل لاستكمال الإجراءات تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يوجه بمواصلة العمل لاستكمال الإجراءات تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعًا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي، حيث أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جاري العمل في المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء، والتي تتضمن تجهيز الموقع، والأعمال والأنشطة الخاصة بالتصميم، واستكمال مرافق البنية التحتية، وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة تمهيداً لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشدداً على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة، ومؤكداً أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة، فضلاً عن تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول آخر مستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق الذي يضمن توفير التغذية الكهربائية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن العمل في مشروع أنفاق الكهرباء يعد نقلة نوعية في هذا المجال والأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويسير وفقاً للجداول الزمنية المقررة.