أخبار مصر | حملة لنقابة البنوك لتوعية العاملات بتشريعات رعاية الطفل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة لنقابة البنوك لتوعية العاملات بتشريعات رعاية الطفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر عضوات سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالنقابة العامة للبنوك والتأمينات باجتماعهن بحضور شعبان الوكيل نائب رئيس النقابة العامة، تنظيم حملة لتوعية العاملات بالمنشآت الاقتصادية والمصرفية بالتشريعات الخاصة التي تعطى للمرأة حق الحصول على إجازات الوضع ورعاية الأطفال حتى سن السابعة عشر ومنها حقهم فى العمل نصف الوقت.

أكدت شيرين جابر سكرتير المرأة العاملة والطفل بالنقابة العامة، أن الحملة ستشمل تقديم الرعاية الصحية والتعرف على قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من أول يناير المقبل، وذلك بمشاركة خبراء العمل والصحة والرعاية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن النائب جمال عقبى رئيس النقابة ونائب رئيس اتحاد العمال، وافق على إقامة حفل تكريم لأوائل الشهادات الدراسية من أبناء العاملين في قطاعات النقابة العامة خلال الأسبوع المقبل.

ومن جهة أخرى، عُقدت الأمانة العامة للاتحاد العربي لنقابات عمال البلديات والسياحة برئاسة هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربى للبلديات والسياحة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بالعاصمة السورية دمشق أمس السبت، مؤتمر التضامن مع عمال وشعب سوريا الشقيقة، والذى يبدأ فعالياته اليوم الأحد بحضور لفيف من القيادات النقابية العمالية العربية.

تناول الاجتماع أوضاع العاملين بالبلديات والسياحة فى مختلف الأقطار العربية، وأكد المشاركون فى الاجتماع على مساندة مصر فيما تقوم به من مواجهة الإرهاب وتأييدها فى كافة ما تقوم به من إجراءات من اجل اجتثاث هذا الإرهاب الأسود من جذوره وتجفيف منابعه.

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كما أدان المشاركون ما تتعرض له سوريا من إرهاب منظم ضد شعبها وأرضها وأهمية الوقوف الى جانب سوريا حكومة وشعبا فى مسيرتها من اجل القضاء على كافة إشكال الإرهاب حتى يعود الاستقرار والامن لكل الاراضى السورية.

وأكد المشاركين على اهمية القضية الفلسطينية لافتين إلى إنها القضية الأساسية فى الصراع العربى الإسرائيلي.

ودعا المجلس التنفيذى للاتحاد العربي لنقابات عمال البلديات والسياحة في اجتماعه بدمشق على اهمية الالتفاف حول الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب من اجل مصلحة جميع العمال العرب ومنظماتهم العمالية.

حضر الاجتماع نبيل العاقل الأمين العام للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب واعضاء الامانة العامة للاتحاد الدولى، والنائب محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، وحمدى عرابى النائب الاول للنقابة العامة لعمال الخدمات الادارية والاجتماعية، وبحضور القيادات العمالية للبلديات والسياحة فى كل من مصر والسودان وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والبحرين.

