أخبار مصر | "الثقة بالنفس" ضمن فعاليات المؤتمر الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الثقة بالنفس" ضمن فعاليات المؤتمر الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة جلسة تفاعلية بعنوان "الثقة بالنفس والتحكم في الانفعالات" ضمن فعاليات "المؤتمر الاول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية" الذي تنفذه الوزارة خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة وذلك لطلاب برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وناقش محمود كمال استشاري تدريب بالوزارة موضوعات عدة منها التحكم في الانفعالات الإيجابية والسيطرة علي الانفعالات السلبية، التفكير في رد الفعل عند الانفعال، التركيز في محتوى العرض الذي سيتم طرحه وفهمه جيدًا، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأشخاص مثيري المشاكل، وكذلك الابتعاد عن التفسير والتأويل.

تناول "كمال" موضوع الثقة بالنفس والتي تنبع من الكفاءة الذاتية وتقدير الذات، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة "لغة الجسد" من خلال نظرات العين وتوزيع النظرات علي الجميع مع التركيز على المنصة، الابتسامة، مستويات الصوت، عدم القراءة من ورقة، علاوة علي حركات الجسم وتعبيرات الوجه.

ستختتم فعاليات المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل بتنظيم جلسة محاكاة بمجلس النواب بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الشريف وكيل مجلس النواب يطرح خلالها طلاب برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية قضايا التعليم والتعليم الأزهري وكيفية النهوض في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، اليوم المؤتمر الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، لمناقشة قضايا التعليم بمركز التعليم المدني بالجزيرة، فيما يختتم بجلسة محاكاة ختامية بمجلس النواب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشبابوالرياضة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وتتضمن فعاليات المؤتمر ورش تفاعلية تدريبية جلسات تمهيدية لجلسة المحاكاة الختامية المنفذة بإحدى قاعات مجلس النواب.

جدير بالذكر أن المشروع القومي "برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية" تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" للعام الثاني على التوالي في إطار التشبيك بين وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ومشيخة الأزهر، حيث ينفذ هذا العام ولأول مرة بالمعاهد الأزهرية.

ويشارك في المشروع الطلاب من المرحلة السنية 12 حتى 18 سنة، يهدف المشروع إلى إعداد جيل لديه الوعي، قادر على المشاركة في الحياة العامة وملم بقضايا وطنه مبدع ومبتكر.

ويساهم برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية في نشر المفاهيم السياسية والبرلمانية لدى الطلاب والتدريب على أساليب الحوار الديمقراطي وقيم التسامح وقبول الآخر، والمشاركة السياسية في إطار ديمقراطي منظم مع تدريبهم على دراسة قضايا المجتمع المحيط بهم وطرحها باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية على المسئولين والتنفيذيين ليكونوا شركاء فاعلين في صنع القرار ومساهمين إيجابيين في بناء الوطن.