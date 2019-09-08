أخبار مصر | بنك ناصر الاجتماعي يوفر قروضا للمصروفات الدراسية.. تعرف على الشروط والمستندات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك ناصر الاجتماعي يوفر قروضا للمصروفات الدراسية.. تعرف على الشروط والمستندات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد؛ أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن استمرار البنك في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية إيمانا من البنك بأن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم وبهدف مساعدة أولياء الأمور في تحمل أعباء المصروفات الدراسية.

ونرصد لكم أبرز ما يتضمنه برنامج تمويل سداد المصروفات:

وبرنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاثة أو الثانوية بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه.

- لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة

- القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم والعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة

- المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي:

طلب الحصول على التمويل

صورة رقم القومي ساري

إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة

تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب

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شهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر

مفردات المرتب.

- بالنسبة لأصحاب المعاشات وورثتهم:

نفس المستندات السابقة يضاف إليها بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.

- للعاملين في القطاع الخاص:

يضاف إلى المستندات السابقة صور بطاقات عدد اثنين ضامنين

إيصال مرافق حديث لطالب التمويل والضامنين

ما يفيد بأن مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات لكل منهم

- لأصحاب المهن الحرة:

يضاف إلى المستندات السابقة كشف حساب عن آخر ستة أشهر

مستخرج حديث من السجل التجاري