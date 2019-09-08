أخبار مصر | إجراءات جديدة صارمة لـ محافظ الجيزة بشأن التعدي على أراضي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات جديدة صارمة لـ محافظ الجيزة بشأن التعدي على أراضي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ 75 قرار إزالة يومي على تعديات أراضي الدولة سواء مباني أو زراعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز لتحديد خطط العمل في المرحلة المقبلة، حيث وجه المحافظ خلال اللقاء بضرورة تعظيم الموارد الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية للمشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها لتعود فى النفع بالنهاية على الحى أو المركز، حيث سيتم إنفاقها فى مشروعات خدمية وبنية تحتيه ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء قرار محافظ الجيزة، بسبب تجاهل واضعي اليد على الأراضي بتقنين أوضاعهم حتى الآن، بالإضافة إلى إزالة مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها فى التصالح بشأنها وفقا للقانون.

وشدد راشد على عرض تقرير يومي بالحالات التي تم إزالتها بكل حي ومركز ومدينة على أن يتم الالتزام بمخطط الإزالات اليومى الذي تم تحديده دون تقصير موجهًا بوضع ملف إزالة مخالفات البناء التى لم يتم التصالح عليها وأراضي أملاك الدولة التي لم يتم تقنينها بند عمل يومي على رأس أولويات العمل بكل وحدة محلية.

ونوه أن أحد أهم نقاط تقييم أداء كل رئيس حى ومركز فى المرحلة المقبلة، هو إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات، ورفع مستوى النظافة والتجميل والالتزام بالجدول الزمني المحدد لطلاء العقارات.

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ووجه المحافظ بتعظيم الاستفادة المادية من العقارات والأصول الحكومية المؤجرة بنطاق المحافظة وتغيير القيمة الإيجازية بالعقود حسب القيمة السوقية الحالية للمنشأة، مؤكدًا على توفير كل الإمكانيات المتاحة للوحدات المحلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن جانب أخر أكد راشد ارتفاع معدلات تقدم المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى المخلفات لتلاشى إزالة المخالفة أو العقار الذي لم يتم التصالح عليه.

وفي نفس السياق شنت أجهزة حي العمرانية برئاسة اللواء محمد نور، حملة للقضاء على التكاتك بالمنطقة.

حيث تم التحفظ علي عدد 6 تكتوتك من شارع المحولات ناصيه شارع الهرم، و2 آخرين من شارع محمد سالم مع الهرم.

وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الاجرات القانونية اللازمة.