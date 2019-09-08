أخبار مصر | اتحاد الكشافة يمنح وزير الشباب والرياضة وسام الشكر من الدرجة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكشافة يمنح وزير الشباب والرياضة وسام الشكر من الدرجة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسام الشكر من الدرجة الأولى تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة الحركة الكشفية المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الحركة الكشفية داخل المجتمع وتأثيرها على النشء والشباب في تكوين الشخصية الإيجابية، وتنمية التنشئة الوطنية لديهم

وأكد "صبحي" على دعم الوزارة للأنشطة والفعاليات الكشفية المتنوعة التي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة المعسكرات الكشفية داخل المنشآت الشبابية والرياضية على مدار العام.

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وأثني الدكتور أشرف صبحي على فعاليات المؤتمر العربي الكشفي التاسع والعشرين المنعقد بمدينة شرم الشيخ والجلسات والأنشطة المتنوعة التي يتضمنها المؤتمر لمناقشة إسهام الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العربي الكشفي التاسع والعشرين والمنعقد بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية السيد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أحمد الهنداوى الأمين العام للاتحاد الدولى للكشافة وعدد من قيادات الحركة الكشفية العالمية والعربية والمصرية.

وكان قد افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالأمس فعاليات المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين والذى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن انعقاد المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين يأتى في ظروف عالمية وإقليمية مختلفة تسعى فيها الدول العربية إلى استعادة استقرارها المنشود والحفاظ عليه، وتعمل جاهدة على بناء دُولها الوطنية على أسس جديدة ومختلفة تكون أكثر استجابة لتطلعات الأجيال الشابة القادمة.