أخبار مصر | محافظ القاهرة يفتتح نفق مشاه أحمد عصمت بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يفتتح نفق مشاه أحمد عصمت بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نفق مشاة أحمد عصمت، والذي يربط بين أحياء المطرية وعين شمس بعد تطويره ورفع كفاءته.

وبسبب تراكم المخلفات والمياه التي كانت متواجدة فيه، أصدر محافظ القاهرة تعليمات فورية بتطويره وتجديده مرة أخري، وتجديد البنيه التحتيه له، ورصفه وتجديد الجدران وتكثيف أعمد الإنارة.

وأشار المحافظ بأنه فى إطار خطة المحافظة برفع كفاءة الأنفاق والكباري داخل العاصمة بمعرفة مديرية الطرق والنقل، فقد تم الانتهاء من تطوير النفق بتكلفة حوالي 850 ألف جنيه للمساهمة في ربط حي المطرية بعين شمس وللتسهيل على المواطنين في العبور الآمن وهو ضمن عدد من المشروعات بأحياء المطرية وعين شمس لرفع كفاءة الطرق بهما والارتقاء بالحيين.

كما افتتح المحافظ قاعة اجتماعات بحي المطرية بعد إعادة تطويرها بتكلفة 2.4 مليون جنيه لاستخدامها فى عقد الاجتماعات الهامة والدورات التدريبية.

حيث اجتمع محافظ القاهرة بموظفي الحي وطالبهم بتغيير الصورة النمطية لرجل الإدارة المحلية وبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

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وطالب محافظ القاهرة موظفي المركز التكنولوجي بحسن التعامل مع المواطنين، وتسهيل إجراءات تلقى الطلبات من خلال إلية ومنظومة العمل الجديدة وأن يكون الهدف الرئيس أمامهم هو رضا المواطنين.

ومن جهته أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مساهمة صندوق تطوير العشوائيات للمحافظة، على مدار السنوات الماضية في إقامة مشروعات جديدة على أرض العاصمة، والتخلص من المناطق الغير آمنة والغير مخططة.

كما ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وأكد المحافظ على موافقة الصندوق على دعم المحافظة بمبلغ 600 مليون جنيه لتنفيذ خططها لتطوير القاهرة خلال العام المالي 20192020 من خلال الرؤية الجمالية الشاملة للمدينة، وتنفيذ مشروعات تعبر عن احتياجات المواطنين داخل المناطق العشوائية، وقرر المحافظ تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والصندوق للإشراف على المشروعات ومتابعة تنفيذها طبقًا لمواصفات الجودة وجداول المواعيد المقررة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بحضور السادة نواب المحافظ ومسئولي المحافظة والصندوق تم خلالها مناقشة احتياجات المحافظة لتطوير القاهرة والمناطق العشوائية بها خلال خطة عام 2019 2020 والتي تقوم على محورين أساسيين بتطوير وتأهيل الطرق والحارات، وتحسين حياة المواطنين باستكمال كافة الخدمات اللازمة والاحتياجات الضرورية، وعمل مشروعات خدمية بالمناطق الغير.