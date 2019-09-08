أخبار مصر | أول تحرك من القوى العاملة بشأن وفاة عامل بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من القوى العاملة بشأن وفاة عامل بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بمتابعة حادث وفاة عامل بشركة "فيلوستي أبارلز" بسبب اصطدام دراجته البخارية في أتوبيس الشركة ما أدى إلى وفاته في الحال.

وفي بيان لوزارة القوى العاملة، أصدر سعفان تعليماته للمديرية للوقوف على الحادث ومتابعة مستحقات وتعويضات العامل باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلًا، اليوم الأحد، من مدير مديرية القوى العاملة الإسماعيلية ياسر سعيد، أشار فيه إلى أن الحادث وقع صباح اليوم بشركة فيلوستى ابارلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وإن العامل المتوفي يدعي السيد أحمد أمين، وكان يقود دراجة بخارية وتصادم مع اتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، ويعمل بقسم التعبئة، ويسكن فى عزبة الجمالين السبع آبار الشرقية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

وأصدر مدير الشركة تعليمات بإعطاء العاملين في الوردية الأولي إجازة اليوم لحضور جنازة العامل المتوفي، وتتابع المديرية مع الشركة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العامل وورثته.

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وفي نفس السياق، بلغ إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وعدد المستفيدين، منذ بدء نشاط الصندوق من يونيو 2002 حتى 30 يونيو 2019، نحو 429.3 مليون جنيه، وبلغ المستفيدين منها 254 ألفا و681 عاملا، يعملون في 1281 منشأة.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المستفيدين من هذه الإعانات علي مستوي القطاع السياحي 173 ألفا و531 عاملا، بقيمة إعانات بلغت 169.4 مليون جنيه.

كما بلغت إعانات استصلاح الأراضي 9 ألاف و536 عاملا، بقيمة إعانات 41.9 مليون جنيه، وقطاع النسيج 26 ألفا و544 عاملا، بقيمة إعانات 106.6 ملايين جنيه.

والمنصرف علي قطاعات أخري متنوعة علي 45 ألفا و70 عاملا، بقيمة 111.4 مليون جنيه.

وحدد الوزير الإعانات المنصرفة خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية السنة المالية 30 يونيو 2019، حيث بلغ إجمالي الإعانات المنصرف 664 ألف جنيه، استفاد منها 589 عاملا يعملون في شركة فلورا مصانع الأهرام للورق، ومدرسة العربي للغات، ومدرسة الرسالة الخاصة، وجمعية شمال سيناء للتنمية والمعرفة، ومدرسة الكنانة للغات، وجمعية الشابات المسلمات، واللجنة الفرعية لمعونة الشتاء، ومدرسة سيناء سكول الخاصة، ودفعة جديدة لقطاع السياحة لـ 7 عمال يعملون فى 3 منشآت.