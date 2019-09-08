أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تهالك الطرق الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تهالك الطرق الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بخصوص الطرق الفرعية والداخلية وتهالكها الشديد، خاصة أنه قد مر عام على تكليف الرئيس السيسي بإصلاح هذه الطرق.

وقال النائب في طلبه إن هناك العديد من الطرق التى تعانى من مشكلات تراكمت على مدى سنوات طويلة لم يتم تطويرها وصيانتها، خاصة أن الطرق الفرعية أو الجانبية لا تقل أهميتها عن الطرق الرئيسية التى تنفذها الدولة حاليا في إطار المشروعات القومية، فحتى الآن لم يتحرك أحد لتطوير هذه الطرق ورفع كفاءتها خاصة أنها تخدم ملايين المواطنين يوميًا، ومازالت تعانى هذه الطرق من الإهمال والتهالك وعدم الرصف.

وأشار " زين الدين" إلى أن هناك دراسة حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى، قدرت أن خسائر الطرق المتهالكة في مصر تكبد الدولة نحو 7 مليارات دولار سنويًا وهو ما يعادل 3.2% من الناتج القومى المحلى، وبرغم ذلك لا تزال تعانى الطرق الداخلية من مشكلات منها عدم استكمال الرصف ووجود المطبات والحفر العشوائية وعدم العمل على ازدواج الطرق المزدحمة وغياب الإنارة وعدم تفعيل الصيانة الدورية لهذه الطرق وتراكم المخلفات على جانبى الطرق مما تسبب في ارتفاع نسبة الحوادث اليومية وتأخر سيارات الإسعاف في الوصول إلى أماكن هذه الحوادث إلا بعد مرور وقت طويل، أما في القرى والعزب تعانى هذه الطرق من الإهمال في التمهيد والتسوية وعدم توسعة الطرق لتستوعب الزيادة في عدد السيارات وخاصة في الأماكن الزراعية لوجود الجرارات الزراعية وسيارات نقل المحاصيل، كما أن غالبية الطرق الفرعية تم الاعتداء عليها سواء بالبناء المخالف أو قطع الطريق لتوصيل المرافق أو تشوين مواد البناء والمخلفات عليها.

Advertisements

كما أشاد النائب بمبادرات المواطنين في أكثر من منطقة بمصر لمقاطعة التوكتوك، هي مبادرات إيجابية، فإطلاق مثل هذه المبادرة هي نوع من التعبير عن الرفض الشعبي لها من ناحية، ولفت أنظار المسئولين بضرورة حظر مرور "التكاتك في الشوارع، وستكون حلا لأهم المشكلات التى يعيشها المواطن المصري، وستساعد الدولة في إيجاد حلا لهذه المواصلة العشوائية، وسيتم تقنين وضع التوكتوك بشكل ينهي أزمة هذه المركبات نهائيا.

وأشار النائب محمد عبدالله زين الدين، إلى أن التوكتوك يعمل بلا ضابط أو رابط، ويستبيح الشارع، ويتسبب في وقوع مشكلات كثيرة جدًا منها حوادث سرقة الأطفال، والقتل، وبرغم أنه وفر فرص عمل لكنه يؤدي في الوقت نفسه إلى فوضى كبيرة، خاصة أن أعداد التوكتوك لا تزال تتزايد كل يوم حتى وصل إلى 3 ملايين مركبة، وساهم في زيادة معدلات الجريمة، لكونه "مركبات غير مرخصة"، ويستخدمه البعض في الأعمال الخارجة عن القانون.

وأضاف النائب محمد عبدالله زين الدين، أنه منذ أن ظهر "«التوك توك" على أرض مصر فى نهاية التسعينيات، تحول من حل إلى مشكلة، وسمحت الحكومات باستيراده قبل أن تعرف كيف يتم تشغليه وفى أى مناطق، حيث يمكن أن يكون وسيلة نقل للمناطق النائية والقرى التى بلا مواصلات منتظمة وكل هذا كان يستلزم التفكير فى كيفية التشغيل والتنظيم، لكن مع الوقت أصبح التوك توك يمثل ظاهرة ودليلا على عشوائية المحليات، فضلا عن عدم تطبيق القانون، وكل فترة يتم الإعلان عن تشريعات لتنظيم التوك توك ولا يحدث جديد.