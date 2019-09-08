أخبار مصر | أشرف صبحي يطمئن على مصابي اختناق حمام السباحة بمركز شباب عين الصيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يطمئن على مصابي اختناق حمام السباحة بمركز شباب عين الصيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة مركز شباب عين الصيرة على خلفية واقعة زيادة كمية الكلور بحمام سباحة المركز، أثناء تدريب إحدى الأكاديميات بحمام السباحة، مما أدي الي وجود حالات اختناق بسيطة انتقل على إثرها بعض الحالات الي مستشفى القصر العيني ومستشفى الدمرداش.

وشدد "صبحي" على ضرورة الاهتمام بالحماية المدنية والجانب الوقائي والبيئي بمراكز الشباب، لافتًا الي ضرورة تعميم وحدات اسعافات أولية داخل مراكز الشباب، ووضع لائحة تشغيل موحدة لجميع حمامات السباحة بمراكز الشباب تضمن السلامة التامة لكافة مستخدمي حمامات السباحة داخل مراكز الشباب،

وأكد أن ذلك في إطار استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الشباب وإمدادها بكافة المتطلبات التي تخدم مرتادي هذه المراكز من الشباب والنشء والأسر بما يحقق تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية.

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وانتقل وزير الشباب لزيارة مصابي حمام السباحة بمستشفى الدمرداش والاطمئنان على حالة المصابين وهم 4 حالات بمستشفى الدمرداش، مؤكدا أن جميع الحالات التي تم نقلها الي مستشفى القصر العيني تم فحصها وخروجها بعد الاطمئنان على حالاتها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم إغلاق حمام السباحة بمركز شباب عين الصيرة، مشيرا إلى ان النيابة قد فتحت تحقيقًا في الواقعة، كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لفحص تفاصيل الواقعة.

رافق وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف البجيرمي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مصطفى منصور وكيل وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب، الدكتور محمود لطفي صقر مدير مركز السموم بمستشفى الدمرداش.