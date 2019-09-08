أخبار مصر | رئيس "طاقة البرلمان" عن تقرير إنجازات البترول: تؤكد نجاح القيادة السياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة البرلمان" عن تقرير إنجازات البترول: تؤكد نجاح القيادة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "السويدى" في بيان له اليوم، أن هذه النجاحات داخل قطاع البترول يرجع الفضل الأول فيها للرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أننا ولأول مرة في تاريخ مصر الحديث نجد القيادة السياسية تعطى أكبر اهتمام لهذا القطاع لدرجة أنها تتفاوض حول الاتفاقيات والاستثمارات داخل قطاع البترول إضافة إلى الترويج لقطاع البترول لجذب الاستثمارات العالمية إلى مصر داخل هذا القطاع.
وأكد أن قطاع البترول بجميع قياداته ورؤساء شركاته وهيئاته بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نجحوا بكل كفاءة ومهنية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووصلوا بهذا القطاع إلى العالمية، خاصة في ظل الاهتمام بالثروة البشرية داخل قطاع البترول وعقد المزيد من الاتفاقيات مع كبرىات الشركات العالمية لتدريب المصريين.
وأشاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بتطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب في أغسطس 2019، وقد وصل إلى 5.9 مليار قدم مكعب في 2017 2018، مقارنة بـ 4.5 مليار قدم مكعب في 2016 2017، وكذلك ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11،6 مليار دولار في 2018 2019، مقارنة بـ 8.9 مليار دولار في 2017 2018، و6.6 مليار دولار في 2016 2017، مقارنة بـ 5،8 مليار دولار في 2015 2016.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه تم توفير نحو 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وذلك بإجمالي استثمارات 162 مليار دولار وفقًا للأسعار العالمية، كما تم تشغيل 850 محطة تموين وقود، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 3606 محطات حاليًا، فضلًا عن توصيل الغاز الطبيعي لـ 4 ملايين وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المحولة إلى أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية، في حين تم تحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة إلى أكثر من 276 ألف سيارة، وقد بلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال يونيو 2019، وهو أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر.