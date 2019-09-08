أخبار مصر | رئيس "طاقة البرلمان" عن تقرير إنجازات البترول: تؤكد نجاح القيادة السياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة البرلمان" عن تقرير إنجازات البترول: تؤكد نجاح القيادة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول إنجازات قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، يوضح أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة إلى 44.6 % زيت خام ومتكثفات، و53.5% غاز طبيعي، و1.9% بوتاجاز، بأنه وثيقة مهمة تؤكد النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها هذا القطاع الواعد.

وأضاف "السويدى" في بيان له اليوم، أن هذه النجاحات داخل قطاع البترول يرجع الفضل الأول فيها للرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أننا ولأول مرة في تاريخ مصر الحديث نجد القيادة السياسية تعطى أكبر اهتمام لهذا القطاع لدرجة أنها تتفاوض حول الاتفاقيات والاستثمارات داخل قطاع البترول إضافة إلى الترويج لقطاع البترول لجذب الاستثمارات العالمية إلى مصر داخل هذا القطاع.



وأكد أن قطاع البترول بجميع قياداته ورؤساء شركاته وهيئاته بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نجحوا بكل كفاءة ومهنية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووصلوا بهذا القطاع إلى العالمية، خاصة في ظل الاهتمام بالثروة البشرية داخل قطاع البترول وعقد المزيد من الاتفاقيات مع كبرىات الشركات العالمية لتدريب المصريين. وأكد أن قطاع البترول بجميع قياداته ورؤساء شركاته وهيئاته بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نجحوا بكل كفاءة ومهنية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووصلوا بهذا القطاع إلى العالمية، خاصة في ظل الاهتمام بالثروة البشرية داخل قطاع البترول وعقد المزيد من الاتفاقيات مع كبرىات الشركات العالمية لتدريب المصريين. وأشاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بتطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب في أغسطس 2019، وقد وصل إلى 5.9 مليار قدم مكعب في 2017 2018، مقارنة بـ 4.5 مليار قدم مكعب في 2016 2017، وكذلك ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11،6 مليار دولار في 2018 2019، مقارنة بـ 8.9 مليار دولار في 2017 2018، و6.6 مليار دولار في 2016 2017، مقارنة بـ 5،8 مليار دولار في 2015 2016.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال العام 2021 2022 بعد ان أعلنت مصر في سبتمبر 2018 الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من العام ذاته وأشاد بإجمالي الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات (موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية)، والذى بلغت قيمته 4 مليارات دولار، في حين بلغت التكلفة الاستثمارية لـ 31 مشروعًا لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام قيمة 21.4 مليار دولار، ويصل إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويًا 1.5 مليار دولار.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه تم توفير نحو 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وذلك بإجمالي استثمارات 162 مليار دولار وفقًا للأسعار العالمية، كما تم تشغيل 850 محطة تموين وقود، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 3606 محطات حاليًا، فضلًا عن توصيل الغاز الطبيعي لـ 4 ملايين وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المحولة إلى أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية، في حين تم تحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة إلى أكثر من 276 ألف سيارة، وقد بلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال يونيو 2019، وهو أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر.