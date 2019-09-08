مصر | التحقيق مع نائب مدير حمام سباحة بأحد الأندية الشهيرة بمصر القديمة في واقعة اختناق 20 طفلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع نائب مدير حمام سباحة بأحد الأندية الشهيرة بمصر القديمة في واقعة اختناق 20 طفلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية التحقيق مع نائب مدير حمام السباحة وآخر فى واقعة إصابة 20 طفلًا باختناق نتيجة زيادة نسبة الكلور داخل حمام سباحة بأحد الأندية الشهيرة فى منطقة مصر القديمة.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من مستشفى حكومي باستقباله نحو 20 طفلًا مصابين باختناقات، نتيجة استنشاقهم مادة "الكلور" داخل حمام سباحة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص والتحرى تبين أن المسئول عن الواقعة نائب مدير حمام السباحة وآخر تم ضبطهما، كما أوضح المسئول عن تنظيم نسبة الكلور في حمام السباحة، أنه أثناء إصلاحه موتور الحمام حدث عطل في المنظم أدى إلى زيادة نسبة الكلور بالمياه وحدوث حالات الاختناق.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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وفى سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس سيدة ثلاثينية العمر في واقعة قتل زوجها ويدعى "أحمد. ش" يبلغ من العمر 35 عامًا، على أيديها بمنطقة العمرانية بعد تسديد 3 طعنات متفرقة في جسدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وواصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل زوج ويدعى "أحمد.ش" يبلغ من العمر 35 عامًا على أيدى زوجته بمنطقة العمرانية، بعدما سددت له 3 طعنات متفرقة بجسده، حتى لفط أنفاسه الأخيرة، فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي للتشريح، وكتابة تقرير واف للوقوف على ظروف الوفاة وملابسات، وطلبت التحريات حول الواقعة.

وأفاد مصدر، بأن سيدة ثلاثينية العمر سددت، 3 طعنات بجسد زوجها ويدعى "أحمد.ش"بالعمرانية بمنطقة الجيزة، وفي التحقيقات الأولية أفادت الزوجة أن الزوج هو الذي قام بشتمها وسبها بعدما كانا في وصلة من المزاح مما دفعها للقتل.

بداية الواقعة، تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول عامل يدعى "أحمد" جثة هامدة وبها آثار طعنات بالجسم، وعلى الفور انتقل للمستشفى وخلال المعاينة الأولية من مفتش الصحة، أن الزوج سدد له 3 طعنات، حتى سقط جثة هامدة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ويدعى "أحمد" بسبب وصلة مزاح انتهت باعتدائه عليها بالسب والشتم، مما دفعها إلى قتله.

كانت المعاينة الأولية أن سيدة سددت 3 طعنات مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.