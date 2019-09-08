شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التزويغ».. إحالة 128 موظف وطبيب ومدرس للتحقيق بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن إيتاي البارود والرحمانية وشبراخيت وكفر الدوار بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على المنشآت الصحية والخدمية بتلك المراكز للتأكيد على الإنضباط الإدارى، أسفرت عن إحالة عدد 128 من الأطباء والمدرسين والإداريين.

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الإنضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

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وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شيراخيت بإحالة عدد 16 من الأطباء والعاملين بالوحدة الصحية بلقانة وعزبة سيد أحمد العسكري للتحقيق لعدم الإلتزام فى العمل، وأحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار عدد 29 من الأطباء والممرضين والعاملين بالوحدة الصحية بقرية الأمراء الصحية بكفر الدوار للتحقيق وذلك لعدم الإنضباط والإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بإحالة 27 موظف بالوحدة المحلية لقرية الضهرية للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، وأحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية 56 من المعلمين بمدرسة الرحمانية الثانوية الصناعية للتحقيق لعدم الإنضباط الإداري.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، علي إستمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.