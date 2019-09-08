شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يبدأ إعادة المقابلات الشخصية للمرشحين لبعثات الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، اليوم، الأحد، إعادة المقابلة الشخصية للمرشحين لبعثات الأزهر لدول العالم للراسبين أثناء إجراء المسابقة العامة للإيفاد لعام 2018/2019، حيث تستمر لجان المقابلة حتى الأربعاء المقبل.

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وتضم لجنة المقابلات كلًا من د. محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ود. نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ود. صلاح صادق، عميد كلية التربية الأسبق.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عيّاد إن «المسابقة السنوية للابتعاث تأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة على مستوى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة، حيث يرسل الأزهر الشريف مبعوثيه سنويًا إلى مختلف دول العالم لتحقيق رسالته العالمية في التوعية وتحقيق السلم المجتمعي، وبيان صحيح الدين».

وأضاف عياد أن المسابقة مرت بمراحل مختلفة من الاختبارات، بدءا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية، حيث يجري التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج، لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.