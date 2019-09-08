شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتدريب»: استكمال مقابلات المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأحد، المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، بمقر الأكاديمية. وقالت د. نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه من خلال النماذج التي تم متابعتها، الحقيقة تظهر لنا نماذج الشباب في العصر الحالي وكيف يفكرون ويتفاعلون حتى مع نوع الأسئلة ولغة الحوار والثقافة العامة، والحقيقة البرنامج معد جيدا من حيث استمارة التقديم.

وتابعت قائلة:«أثنى وأثمن على دور الأكاديمية لاتصاله بكافة المحافظات ولا يقتصر فقط على المحافظات الكبرى بل أيضا محافظات الدلتا والصعيد، ناصحةً الشباب أن يغتنموا هذه الفرصة».

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وأوضحت د. ياسمين صلاح، وزيرة البيئة، رأيها قائلة: «أرى أن الأكاديمية ليست فقط مكان للتدريب بل تستطيع أن تكون منصة لرفع الوعي على مختلف مواضيع التنمية، ومنصة لتبادل الخبرات مع الدول الآخرى وهي بالفعل أثبتت نفسها على مستوى تدريب وتأهيل كوادر الدولة المختلفة، وأن الإجراءات التي تمت في عملية إتاحة الفرص للمتقدمين بالبرنامج والشروط والمعايير كانت جيدة».

بينما بيْن د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وجهة نظره قائلاً: «الحقيقة أنني لمست حماس وجدية من شباب متحمس ومتطلع لمركز أحسن ومستعد للقيام بمجهودات أكبر ولديهم أفكار خلاقة ورغبة صادقة في خدمة البلد من خلال تخصصاتهم».

ويهدف البرنامج إلى إكساب العاملين بالجهاز الإداري للدولة العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعلم، وفهم وتطبيق أحدث النظريات الإدارية والاحترافية، والتعرف على النظم السياسية والقواعد الحاكمة للعمل السياسي والحكومي، وتأهيل الملتحقين بالبرنامج من كوادر الصف الثاني بحصولهم على التدريب الكافي لتوليهم مناصب قيادية في المستقبل. الجدير بالذكر أن آلية القبول للبرنامج أن يجتاز المتقدم عدة مراحل وهى: تقييم استمارات المتقدمين ،واختبار ات اللغة العربية والثقافة العامة، فضلا عن اختبار السمات الشخصية، وكذلك المقابلة الشخصية.

وأنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.