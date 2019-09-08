شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول منصة الكترونية زراعية لتطوير القطاع الزراعي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت اليوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، تقديم أحدث حلول الدفع الإلكتروني وخدمات تكامل الأعمال، النسخة التجريبية من منصة AgriMisr.com الإلكترونية، لتصبح المنصة الأولى والوحيدة المتخصصة في كل عمليات دعم القطاع الزراعي في مصر.

قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ان المنصة الإلكترونية الزراعية الجديدة تستهدف ادخال كافة المعلومات والبيانات الخاصة بدائرة الانتاج الزراعي والحيواني وذلك بداية من المدخلات والمستلزمات الاساسية للإنتاج الزراعي مثل البذور والتقاوي والاسمدة والمبيدات وصولا إلى عملية التصنيع المحلي مما يساهم في التسويق التجارة البينية ووضع مصر على الخريطة الدولية، مشددة على أن المنصة الاليكترونية للزراعة المصرية تساهم في حل مشاكل تسويق المحاصيل وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تخلق المنافسة في عمليات تداول المنتجات الزراعية وتوفيرها بأسعار مناسبة

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وأضافت «محرز»، ان ذلك يأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية تقوم وزارة الزراعة باتخاذ اجراءات عديدة لتطوير صناعة الدواجن والانتاج الحيواني وانشاء قواعد بيانات عن الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية ورفع احداثيات المزارع وتوقيعها على الخريطة الالكترونية لجميع المحافظات ومراجعة اجراءات الامن الحيوي وانشاء مصانع اعلاف وتطوير وانشاء المحاجر البيطرية والمجازر.

وأوضحت نائب وزير الزراعة خلال حفل تدشين منصة الزراعة المصرية الاليكترونية أنها تساهم في تقديم خدمات الارشاد الزراعي والبيطري للمربيين والمزارعين لزيادة توعيتهم ورفع مستوي جودة الزراعة المصرية وتطبيق النظم والمعايير والمقاييس الدولية لنظام الإنتاج والتصنيع الزراعي والحيواني.

وأشار «محرز»، إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تطوير وانشاء الوحدات البيطرية وانشاء وحدات تدوير مخلفات المزارع والمجازر تسهيل الحصول على قروض ميسرة بفائدة 5 % من خلال مبادرة البنك المركزي المصري وتنفيذ المشروع التجريبي للتحسين الوراثي وايضا تشجيع انتاج اللقاحات الداجنة والحيوانية المحلية للحفاظ على الثروة الحيوانية واقامة مشروعات الانتاج الداجني بالمناطق الصحراوية لتوفير الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني ودعم الانتاج المحلي وزيادة فرص التصدير.

ولفتت «محرز»، إلى أن مما يبرز اهمية المنصة الاكترونية لاعمال القطاع الزراعي والحيواني المتكامل وتوفير المعلومات الاساسية والخدمات الحكومية عن هذه القطاعات للمزارعين والمربيين ونشر ثقافة التسويق والتجارة الالكترونية، مشددة على أن ذلك يساهم في توفير الخدمات الزراعية والتسويقية لكافة المنتجات أو مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.