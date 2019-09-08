شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يتفقد مطار الغردقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، أن تطوير مستوى الأداء وتدريب وتأهيل العنصر البشرى إحدى ركائز خطة التطوير التى وضعتها الوزارة للمطارات المصرية، وذلك خلال جولة تفقدية لمطار الغردقة الدولى، الأحد، شملت مواقع العمل المختلفة للوقوف على سير العمل وآخر مستجدات أعمال التطوير الخاصة ببعض المشروعات بالمطار.

تفقد الوزير المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار، والأسوار الخارجية وأنظمة كاميرات المراقبة الحديثة للاطمئنان على كافة الإجراءات الأمنية المطبقة، كما تابع انتظام سير العمل بصالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات للتأكد من انسيابية الحركة داخل المطار، ومدى سهولة ويسر إنهاء إجراءات سفر الركاب خاصة في ظل كثافة التشغيل التي يشهدها المطار حاليًا وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مدينة الغردقة خلال الموسم السياحى الحالي.

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وتفقد «المصري» المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، واستمع إلى الخطط الحالية والمستقبلية التي يسعى المطار إلى تنفيذها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجديدة بمبنى الركاب رقم 2 وبما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار.

وفى نهاية الجولة، التقى الوزير بالعاملين في المطار، وجه لهم الشكر والتقدير للعاملين بالمطار على ما يبذلونه من جهد مشرف وأداء متميز، مشيدًا بما لمسه من مشاعر الانتماء وحب العمل بين جميع العاملين والتى كان لها عظيم الأثر فيما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الاهتمام بتحسين مستوى الأداء وتدريب وتأهيل العنصر البشرى يعد إحدى ركائز خطة التطويرالتى تضعها الوزارة بالتماشى مع تحسين الحافز الوظيفى للعاملين.

وقال إنه جار وضع منظومة محددة للمعاش التكميلى للعاملين بما يلبى تطلعاتنا نحو تحقيق حياة كريمة، مؤكدًا أهمية ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات من أجل تعظيم العائد، كما حث سيادته الجميع على ضرورة مضاعفة المجهودات وتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب كى تضاهى مطاراتنا أعلى المستويات الدولية، ومن أجل النهوض والارتقاء بقطاع الطيران المدنى كونه أحد الأعمدة الاقتصادية المهمة بالدولة.