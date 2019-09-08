شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إعدام شحنة «كتاكيت» لإصابتها بـ«السالمونيلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضبط شحنة «كتاكيت بط»، عمر يوم واردة من دولة فرنسا، مصابة بالسالمونيلا انتريتيدس.

قامت الهيئة بإعدام الشحنة والتي تشمل 24624 كتكوتا، بسبب إصابته بالسالمونيلا انتريتيدس، والتي تنتقل للإنسان وتسبب أعراض تسمم غذائى وإسهال.

وأوضح التقرير أن معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية اكتشفت هذا النوع من البكتيريا في العينات التي تم سحبها بمعرفة الحجر البيطرى بمطار القاهرة فور وصول الشحنة، لافتا إلى أنه تمت عملية الإعدام الكلى للشحنة طبقا للاشتراطات الصحية البيطرية.