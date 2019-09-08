شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 76 ألفًا و716 وافدًا من غير المصريين بـ«100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 76 ألفًا و716 وافدًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، حتى مساء السبت، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سي» «100 مليون صحة»، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسمياً في الأول من شهر مايو الماضي.

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وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عامًا، والكبار من عمر 18 عامًا دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان، حيث تلقت حتى اليوم 182 حالة العلاج بالمجان، ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت الوزيرة، أن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح هم: السوريون، والفلسطينيون، والسودانيون، مؤكداً أن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

كما أكدت أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس«سي» والكشف عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة» للمصريين، تم مد فترة عملها في 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافةً إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2019، حرصاً على مسح كافة المواطنين.