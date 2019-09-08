شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تحتفل باستلام أولى طائراتها من طراز «A220-300» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت صباح الأحد، أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز إيرباص «A220-300»، قادمة من كيبيك بكندا، ضمن صفقة شراء ١٢ طائرة من نفس الطراز.

حضر حفل الاستقبال الذي أقيم بصالة ٤ بمطار القاهرة، ستيفان ادوارد، السفير الفرنسي بالقاهرة، وچيس دتون، السفير الكندي، وفؤاد عطار، رئيس الطائرات التجارية لشركة «ايرباص» لمنطقه الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: «نفخر بكوننا أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة على مستوى العالم تشغل الطائرات من طراز (A220) ضمن أسطولها، فهي واحدة من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم».

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وأضاف «عادل» أن التعاون بين «مصر للطيران» و«إيرباص» يعود لعام ١٩٨٠، تحديدًا عندما ضمّت الشركة لأسطولها طائرات «A300-B4»، ثم تلاها العديد من الطرازات التي دعمت أسطول الشركة ليغطي العديد من وجهاتها حول العالم، كما امتد التعاون لمجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها.

من جانبه، قال فيليبي بالدوتشي، الرئيس التنفيذي في «إيرباص كندا limited partnership»، والمدير الإقليمي لشركة «إيرباص» في كندا: «يسعدنا انضمام شركة مصر للطيران إلى قاعدة مشغلين طائرة الـ A220 المتنامية، ونتطلع لأن تقدم هذه الطائرة العصرية تجربة سفر مميزة للمسافرين على متنها».

وتضم طائرة «A220-300» الخاصة بشركة مصر للطيران، 140 مقعدًا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، إذ تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة «برات آند ويتني» من طراز «PW1500G».

وتعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجماً. هذا وتتمتع «A220» بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين. يُذكر أن اسطول مصر للطيران الحالي يضم ١٥ طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول ١١ طائرة أخرى من طراز A220.