شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم القائمين على تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ لجميع مدارس الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاشتراك مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الأحد، حفل تكريم للقائمين على تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ لجميع مدارس مصر، وذلك بمقر الوزارة.

حضر الحفل الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، واللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن، والمهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، وعدد من قيادات الوزارة.

قال «مجاهد» إن خطة التدريب العملي للطلاب والأفراد على تنفيذ خطط الإخلاء والطوارئ تهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية، على كيفية التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث؛ حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب، كما تهدف إلى رفع درجة استعداد الطلاب والمعلمين وكافة عناصر العملية التعليمية في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال رفع وعي الطلاب بكيفية مواجهة الموقف بهدوء والتصرُّف السليم، واتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات داخل مؤسساتنا التعليمية، وكيفية الخروج بشكل آمن ومنع التدافع؛ لهو أمر يستحق بالغ الثناء والتقدير، فهو تدريب عملي على العمل الجماعي في مواجهة الأخطار، وتنمية لقيمة التعاون والنظام الذي نسعى جميعاً إلى إذكائها لدى طلاب اليوم قادة المستقبل.

أوضح المهندس زياد عبدالتواب، في كلمته، أن تلك التدريبات تأتي في إطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، مع التركيز على العنصر البشري خاصة تلاميذ المدارس، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة مواجهة الأزمات والكوارث وأيضًا الاستفادة من إمكانية استثمار دور التلاميذ في نشر الوعي لدى أسرهم ومجتمعاتهم على نطاق أوسع وأشمل.

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أضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التدريبات الميدانية يتم تنفيذها للعام الثاني على التوالي، حيث بدأت هذا العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من 17 فبراير الماضي واستمرت حتى نهاية شهر مارس على ثلاثة مراحل شملت كافة المراحل التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بإجمالي 34 ألف مدرسة وشملت التدريبات نحو 20 مليون طالب في 27 محافظة.

تابع «عبدالتواب» أن التدريبات تهدف إلى رفع درجة استعداد الطلاب والمعلمين وكافة عناصر العملية التعليمية في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات تشمل تلقيناً نظرياً لرفع وعي الطلاب بكيفية مواجهة الموقف بهدوء والتصرُّف السليم، واتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات داخل المدارس والتي يتم إعدادها ووضعها في أماكن واضحة للجميع، وكذا التدريب العملي للطلاب والأفراد على عمليات الإخلاء، وكيفية الخروج بشكل آمن ومنع التدافع، وذلك طبقاً لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفاً من قِبل المدارس.

أكد أن فعاليات التدريبات الميدانية قد شاركت فيها عناصر مواجهة الطوارئ المختلفة مثل الإطفاء والإنقاذ والإسعاف ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات، حيث تم عقد عدد من اللقاءات التنسيقية قبل بداية العام الدراسي الثاني مع مسئولي وزارة التربية والتعليم ومديري مديريات التربية والتعليم ومديري المدارس ومسئولي الأنشطة بالمدارس عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات ‏والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام ‏‏2016، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية كافة الوزارات والمحافظات ومجموعة ‏من الهيئات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتهدف اللجنة إلى بناء وتطوير إطار مؤسسي متكامل وصولاً إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا ‏الشأن، فضلاً عن دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية من خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية والتنسيق مع غرف العمليات بالوزارات والمحافظات، وكذا تنمية ورفع الوعي ‏المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

كما تختص اللجنة بمجموعة متنوعة من المهام تشمل إعداد السياسات وأطر العمل الوطنية المعنية ‏بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وإعداد وتطوير الاستراتيجيات والخطط ‏الوطنية للاستعداد والتصدي للكوارث والأزمات، وبناء القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية، ورفع الوعي ‏المجتمعي في هذا الصدد، ويتولى «مركز معلومات مجلس الوزراء» دعم اللجنة القومية من خلال مجموعة من المهام تتضمن ‏تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، وتنظيم حملات لرفع الوعي ‏المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، كما يتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز مهام الأمانة الفنية للجنة ‏القومية، كما نص قرار تشكيل اللجنة على إنشاء لجنة تنسيقية تختص بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية، ‏وكذلك لجنة علمية استشارية بعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين تختص بتقديم الدعم العلمي والفني.