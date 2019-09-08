شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب استضافة أكبر مؤتمر دولي للسياحة البحرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري، الأحد، عن تقدم مصر بملف لاستضافة مؤتمر «sea trade cruise med» الذي يعد أحد أهم المؤتمرات والمعارض السياحة البحرية على مستوى العالم.
قال «صالح» إن رئيس مجلس الوزراء وافق على المذكرة المقدمة من وزير النقل لاستضافة المؤتمر والمعرض الدولي، لافتا إلى أنه في حالة الموافقة على الطلب ستكون مصر أول دول المنطقة تنظيما لهذا المعرض.
أوضح في بيان، الأحد، أن السكرتير العام لمنظمة الميد كروز، جوردى كابللي، وعد خلال زيارته للإسكندرية بدعم الملف المصري لاستضافة إقامة معرض ومؤتمر «سي تريد كروز ميد 2022» في مصر.
وأضاف أن وزارة النقل اتفقت مع منظمة الميد كروز على التعاون مع مصر في مجال التسويق والترويج لميناء الاسكندرية والموانئ المصرية، فضلا عن تسويق محطة الركاب البحرية واستقدام خطوط ملاحية سياحية إلى ميناء الإسكندرية.
يذكر أن معرض «sea trade cruise med 2022» يعد من أكبر المعارض التي تقام منذ 35 عاما، ومن المتوقع أن يحضر دورته المقبلة نحو 13 ألفا من المهتمين بتنظيم الشراكات المربحة في مجال السياحة البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تطلب استضافة أكبر مؤتمر دولي للسياحة البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.