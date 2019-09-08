وزير الأوقاف: نقلة نوعية في العمل بين 4 وزارات خدمة للدين والوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

عقد وزير الأوقاف، الأحد، الاجتماع الثالث بممثلي وزارت "التعليم والشباب والرياضة والثقافة"؛ لبحث مزيد من أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الجميع لمواجهة الفكر المتطرف، ونشر الوعي الصحيح والفكر المستنير تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ، بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر الاجتماع أكثر من 100 قيادة من ممثلي وزارات (الأوقاف – التربية والتعليم- الشباب والرياضة – الثقافة) على مستوى المديريات الإقليمية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور السيد حسين عبد الباري وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، ودينا أحمد فؤاد وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرلمان والتعليم المدني، وجودة رفاعي مدير عام النشر بوزارة الثقافة.

قدم وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للوزراء المعنيين والحضور، مؤكدًا أن هذا العمل المشترك يُعد نقلة نوعية في العمل الجماعي المشترك خدمة لديننا ووطننا، وبخاصة في قضايا الوعي والثقافة وبناء الشخصية الوطنية، وأن قضية تشكيل الوعي من أهم القضايا المشتركة بين الوزارات الأربع، وهو هدف ديني ووطني وإنساني سامٍ.

وقال الوزير "نعمل معًا لتعزيز أسس وآليات التعاون في العمل المشترك لرفع الوعي بالقضايا الوطنية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء الوطني والمواطنة المتكافئة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتحصين النشء والشباب وسائر أبناء المجتمع من الفكر المتطرف".​