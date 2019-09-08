"20 ملعقة و4 شوك و7 فرش".. رئيس الفريق الطبي يكشف تفاصيل عملية "شاب المنصورة" (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

كشف الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، تفاصيل استخراج أكثر من 33 قطعة معدنية بأحجام مختلفة من بطن أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أثارت صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان جامعة المنصورة التفاصيل أمس السبت.

وقال "فؤاد" لمصراوي، إن العملية التي تم الإعلان عنها أمس، يتم الإعداد لها منذ أكثر من أسبوع كامل، بعد أن وصل المريض إلى العيادة الخارجية بالمستشفى ويعاني من فقدان في الوزن و"ترجيع" مستمر وآلام في المعدة، لافتًا إلى إجراء التحاليل اللازمة التي كشفت عن وجود معادن تشبه الملاعق داخل المعدة.

والشاب يبلغ ٢٠ عامًا، ويعاني من ضمور بالمخ.. وإلى نص الحوار:

* في البداية.. ما تفاصيل استقبال الحالة واكتشاف وجود هذه المعادن؟

تم استقبال الشاب من قبل الأطباء في العيادة الخارجية الخارجية بمستشفى المنصورة الجامعي، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من آلام شديدة في البطن والتهابات في المعدة وفقدان في الوزن وترجيع مستمر. بعد الكشف عليه وإجراء الفحوصات الأولية اتضح وجود معادن داخل المعدة تشبه ملاعق وشوك وفرش الأسنان.

* هذا أثار دهشة.. كيف ابتلع الطفل هذه الكمية؟

الشاب قام برفع رأسه إلى الأعلى فأصبحت الرقبة ممتدة فيستقيم المرئ على خط مستقيم مع الفم والبلعوم فتدخل المعلقة بشكل طبيعي.

* هل تخيلت قبل إجراء العملية وجود كل هذه الكمية من المعادن؟

لا، لم أعتقد ذلك، وأقصى شيء كنا نتوقعه وجود من 2 إلى 4 ملاعق داخل البطن ليس أكثر.

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* كيف تجمعت كل هذه المعادن في معدته؟

المعدة تتسع كلما نزل إليها كميات أكبر من الطعام أو غيره، كما أن جدار المعدة للطفل يعاني من التهابات مزمنة سوف تستمر معه فترة طويلة.

* كم عدد الشوك والملاعق والمعادن التي كانت داخل المعدة؟

33 قطعة معدنية مقسمين إلى 20 ملعقة و4 شوك و7 فرش أسنان أحجام مختلفة، وبعض الأجسام الغريبة "خاتم وسوستة وسلسلة" وبعض الأشكال الغريبة التي حدث لها عملية تعفن نتيجة تواجدها في المعدة فترة طويلة.

* البعض تساءل: أين والدته مما حدث؟

والدته قالت إنها اشترت طاقم شوك ووملاعق لكنها فوجئت أن عددها يقل تدريجياً حتى اختفوا تمام لكنها لم تظن أنه ابتلعهم.

* كم استغرقت هذه العملية؟

العملية استغرقت 3 ساعات تقريبًا.

* كيف حالته الصحية الآن؟

حالته مستقرة، ولا زال محتجزًا في المستشفى حتى الآن.