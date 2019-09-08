أنيسة حسونة تطالب بعقد اجتماع لـ"محلية النواب" لمناقشة سقوط الأطفال في البلاعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بعقد اجتماع طارئ بلجنة الإدارة المحلية لمناقشة أزمة سقوط الأطفال في البلاعات المشكوفة.

ولفتت النائبة في خطابها، إلى واقعة الطفل ياسين عماد المتداولة إعلامياً والذي راح ضحية الإهمال غارقاً في بالوعة صرف صحي بعمق تجاوز 8 متر أمام نادي الطالبية بحي العمرانية.

وقالت النائبة: "لم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه بل هناك عشرات من الحوادث المشابهة نفقد فيها أطفالنا يوما تلو الآخر، لذا أصبح من الضروري أن يتم اتخاذ خطوات جادة للحد من هذه الحوادث والحفاظ على أرواح أطفالنا".

وأشارت إلى أنه في هذا الشأن تقدم عدد كبير من النواب بالعديد من الأدوات الرقابية مما يستوجب ضرورة عقد اجتماع طارئ بلجنة الإدارة المحلية لمناقشة الأمر، خاصة وأن اللجنة سبق واجتمعت وأخرجت توصيات مهمة لم تنفذ حتى تاريخه.