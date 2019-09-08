إخماد حريق محدود بمطار القاهرة.. وإصابة 6 أشخاص باختناق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، على حريق محدود بمخزن في محطة كهرباء مجاورة لصالة الوصول رقم ١ بالمطار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، في تصريحات للصحفيين، إن الحريق تسبب في إصابة 6 أفراد بالاختناق، وتم نقل أحدهم إلى مستشفى مصر للطيران، بينما تم علاج 5 بسيارات إسعاف المطار.

وأوضحت المصادر أنه تم الدفع بـ٣ سيارات حماية مدنية إلى موقع الحريق لإخماده.