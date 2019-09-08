وزير الطيران المدني يتفقد مطار الغردقة ويلتقي العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

زار وزير الطيران المدني، مطار الغردقة الدولي، تفقد خلالها مواقع العمل المختلفة للوقوف على سير العمل وآخر مستجدات أعمال التطوير الخاصة ببعض المشروعات بالمطار.

وتفقد الوزير المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وأنظمة كاميرات المراقبة الحديثة للإطمئنان على كافة الإجراءات الأمنية المطبقة،كما تابع انتظامية سير العمل بصالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات للتأكد من انسيابيه الحركة داخل المطار، ومدى سهولة ويسر إنهاء إجراءات سفر الركاب خاصة في ظل كثافة التشغيل التي يشهدها المطار حاليًا وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مدينة الغردقة خلال الموسم السياحي الحالي.

وبحسب بيان، شاهد الوزير المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، واستمع إلى الخطط الحالية والمستقبلية التي يسعى المطار إلى تنفيذها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجديدة بمبنى الركاب رقم 2 وبما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار.

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التقى الوزير بالعاملين بالمطار وأكد أن الاهتمام بتحسين مستوى الأداء وتدريب وتأهيل العنصر البشري يعد إحدى ركائز خطة التطوير، التي تضعها وزارة الطيران المدني بالتماشي مع تحسين الحافز الوظيفى للعاملين، كما أنه يجرى وضع منظومة محددة للمعاش التكميلي للعاملين بما يلبي تطلعاتنا نحو تحقبق حياة كريمة.

وأكد على أهمية ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات من أجل تعظيم العائد، كما حث الجميع على ضرورة مضاعفة المجهودات وتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب كي تضاهي مطاراتنا أعلى المستويات الدولية ومن أجل النهوض والإرتقاء بقطاع الطيران المدني كونه إحدى الأعمدة الاقتصادية الهامة بالدولة.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار محمد كمال مدير مطارالغردقة، وجميع القيادات الأمنية بالمطار.​