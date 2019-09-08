"الموتور عطلان".. اختناق 20 طفلًا في حمام سباحة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 20 طفلًا باختناق نتيجة زيادة نسبة الكلور داخل حمام سباحة بنادٍ شهير بمصر القديمة. وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في الواقعة.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا من مستشفى حكومي باستقباله نحو 20 شابًا وطفلًا مصابين باختناقات، نتيجة استنشاقهم "الكلور" داخل حمام سباحة، فوجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بسرعة انتقال رجال المباحث وكشف ملابسات الواقعة وضبط المتسبب فيها.

قال مصدر أمني مسئول، لمصراوي، اليوم الأحد، إن "موتور" الحمام كان به عطل منذ 4 أيام، وتم إصلاحه، مضيفًا أن العطل هو سبب الاختناق الذي نتج عن ارتفاع نسبة الكلور في المياه.