ضبط مرتكبي واقعة سرقة مسكن بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأحد، لغز سرقة أجهزة كهربائية من داخل شقة سكنية بأبو تيج. تلقى مركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بلاغًا من "أحد المواطنين -مقيم بدائرة القسم" باكتشافه سرقة الشقة محل سكنه. بالانتقال والفحص تبين وجود قطع بسلك نافذة المطبخ، وبعثرة بمحتويات الشقة وسرقة "شاشة عرض، جهاز كمبيوتر، مبلغ مالي". Advertisements تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل -مقيم ببندر أبوتيج -سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة". عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف في المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص "عامل -مقيم بذات الناحية -عميل "سيئ النية" -سبق اتهامه في عدد 5 قضايا " سرقة، ضرب، تبديد"، أمكن ضبطه وبحوزته "شاشة العرض وجهاز الكمبيوتر المستولى عليهما". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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