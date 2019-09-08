بعد إصابة سيدة.. ضبط 7 أفراد من عائلتين بقنا نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، 7 أفراد من عائلتين نشبت بينهم مشاجرة بمنطقة حمرا دوم، استخدمت فيها الأسلحة النارية. تلقى مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا، بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول "ربة منزل -تنتمي لإحدى العائلات بناحية حمرا دوم دائرة المركز" مصابة بطلق ناري، وتم نقلها لمستشفى آخر لاستكمال العلاج. Advertisements على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابة اتهمت "مزارع -مقيم بذات العنوان -ينتمي لإحدى العائلات" بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابتها خلال مشاجرة بين أفراد عائلتيهما تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية لخلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية. تم استهداف أفراد العائلتين والناحية بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بقنا لضبط طرفي المشاجرة وكافة أشكال المخالفات، أسفرت جهودها عن ضبط "7 أفراد من العائلتين طرفي المشاجرة" وبحوزتهم "4 بنادق آلية" وتنفيذ قرارين إزالة تعديات بمنزلين مملوكين لمزارعين من العائلتين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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