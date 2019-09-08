خلال 72 ساعة.. إحباط ترويج 12 طن لحو م ودواجن منتهية الصلاحية في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية". وأسفرت جهود الحملات خلال 72 ساعة عن ضبط 121 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة"، وضبط 4 مصانع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية "بدون ترخيص" لاستخدامها مواد مجهولة المصدر وتقليد علامات تجارية، بمضبوطات بلغت 40 ألف طن مواد خام ومنتج نهائي. وفي مجال ضبط قضايا الطب البيطري، نجحت الحملات في ضبط 5 ثلاجات لحفظ مصنعات اللحوم وأسماك الجمبري، 3مصانع لإنتاج مصنعات اللحوم والدواجن والمواد الغذائية، بإجمالي مضبوطات بلغت 12 طن من اللحوم والدهون والدواجن ومصنعاتها وأسماك الجمبري "غير مدون عليها بيانات ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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