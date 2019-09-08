أمن القاهرة: ضبط خفير بحوزته بندقية آلي في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على خفير بحوزته بندقية آلي مبلغ بسرقتها إبان أحداث يناير 2011، في منطقة 15 مايو .

وتمكن المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم 15 مايو، والنقباء أحمد الحسيني، ومحمد يحيى، وأحمد إبراهيم، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "سليمان.م" خفير بالمنطقة الجبلية المتآخمة لمنطقة امتداد 15 مايو دائرة القسم، وأصل بلدته درنكه / أسيوط، وبحوزته المضبوطات التالية بندقية الية عيار 7,62 × 39 مم تحمل أرقام 36012087/56"، والمبلغ بسرقتها إبان أحداث يناير 2011م من قطاع أمن الجيزة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 21 لسنة 2011م، جنح قسم الجيزة بتاريخ 25/2/2011م "، عدد 2 خزينة، 26 طلقة من ذات العيار.

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وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع واستخدامه في أعمال الحراسة.

وأقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص، ويدعى "محمد. ع"، والمقيم ببلدته درنكه / أسيوط جاري تحديده، وتقنين الإجراءات لضبطه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، والعميد بدوي هاشم، مأمور قسم 15 مايو إلى النيابة العامة.