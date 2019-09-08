الداخلية: ضبط المتهمين بسرقة 895 ألف جنيه بالإكراه من 3 موظفين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة 895 ألف جنيه بالإكراه، من ثلاثة موظفين بشركة ألبان بالبحيرة.

كان مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من 3 مواطنين (سائق، وفرد أمن، وأمين خزينة- بشركة ألبان وأغذية)، يفيد أنه أثناء سيرهم بسيارة تابعة للشركة عملهم بطريق الإسكندرية/دمنهور بدائرة المركز، وبحوزتهم (مبلغ مالي قدره 895 ألف جنيه)، لتوزيعه على موردي الألبان المتعاملين مع الشركة، فوجئوا باعتراض سيارة ميكروباص يستقلها (عدد 4 أشخاص) لطريقهم، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قاموا بتهديدهم والاستيلاء منهم على المبلغ المالي المُشار إليه وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 5 أشخاص من بينهم (مشرف أمن بذات الشركة)، - جميعهم مُقيمين بدائرة قسمي أول وثان الرمل بالإسكندرية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط ثلاثة من بينهم، وبحوزتهم (مبلغ مالي قدره 873 ألف جنيه، و2 طبنجة صوت، وسنجة، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه، وقرر مشرف الأمن بالتخطيط لارتكابها وإمداد أحد المتهمين "شقيقه" بمعلومات عن خط سير السيارة والمبالغ المالية التي بحوزتهم والمكان الأمثل لاعتراض المجنى عليهم، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري تكثيف الجهود لضبط الهاربين .