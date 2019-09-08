أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يحقق في شكوى ضد عمرو أديب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يحقق في شكوى ضد عمرو أديب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا، اليوم؛ لمناقشة عدد من الشكاوى التي تلقاها المجلس، وبينها واحدة مقدمة من أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ضد قناة الحدث اليوم.

وتضمنت الشكوى اتهامات عديدة، أبرزها تأجير القناة للبرامج (بيع الهواء)، وقررت لجنة الشكاوى فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي شملتها الشكوى.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشكاوى، خلال اجتماعها، اليوم، التحقيق في الشكوى المقدمة من نقابة أطباء الإسكندرية، ومن أحد الصيادلة، ضد إحدى حلقات الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”.

وكانت اللجنة قد تلقت شكوى من صيدلي، ضد عمرو أديب، يتهمه فيها بإهانة الدواء المصري، مما تسبب في إحباط المرضى، وذلك بحديثه عن بعض الأدوية.

وأضاف الصيدلي، في شكواه، أن عمرو أديب تحدث عن الدواء بطريقة غير علمية، لا سيما وأنه ليس طبيبا، مما أصاب مرضى التأمين الصحي بالهلع والفزع؛ بسبب ما اعتبرته الشكوى “أكاذيب تحدث بها، كما تعمد أديب تعميم بعض الأخطاء التي قد تحدث في حالات فردية محددة، مما تسبب في قلق للمرضى، وهو ما يعد مخالفة للمعايير الإعلامية” بحسب الشكوى.