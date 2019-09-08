أخبار مصر | نوال شلبي لـ"الخليج 365": أولياء الأمور يصرخون من طول المناهج ويشجعون أولادهم على عدم الذهاب للمدرسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوال شلبي لـ"الخليج 365": أولياء الأمور يصرخون من طول المناهج ويشجعون أولادهم على عدم الذهاب للمدرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" نعترف أننا في أول سنة في النظام الجديد لم نحقق نجاح بنسبة 100%، لكن هناك نجاح لا يمكن إنكاره حدث على الأرض، فهناك مدارس في مصر التزمت بتطبيق نظام التعليم الجديد بالشكل المطلوب، وهناك مدارس طبقت المطلوب بنسبة 50% ، وهناك مدارس تجاهلت التطبيق ونحن نعلم ذلك ، ولكن مع اصرار الوزارة على تدريب المعلمين ستتحسن الاوضاع في العام القادم..المسألة تحتاج لوقت و تكرار في التدريب ومحاولة الوصول لكل معلم لنحقق ذلك".
وقالت نوال شلبي أن مناهج الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي هي سلسلة واحدة تم عملها في دار نشر واحدة بنفس فكرة التطوير وهذا الأمر يحدث لأول مرة في التعليم المصري، حيث كان قديمًا كتب اولى ابتدائي غير كتب 2 ابتدائي غير كتب 3 ابتدائي.
وعن أولياء الأمور وما يتداولنه عن طول العام الدراسي قالت : أولياء الامور يتهموا المدارس بانها لا تشرح المناهج حتى نهايتها لابنائهم وبالتالي يصرخوا من طول المناهج ، رغم انهم يشجعون ابنائهم سنويًا على عدم الذهاب للمدارس من شهر مارس قبل انتهاء العام الدراسي وقبل انتهاء شرح كافة المناهج.. بيسيبوا التعليم الجيد المجاني داخل المدرسة ويركزوا مع الدروس الخصوصية، وتابعت أن المناهج الجديدة تم عملها بالتفصيل على مدة العام الدراسي بالاضافة إلى 3 أسابيع زائدة للمراجعة.
جدير بالذكر أنه من المقرر بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر 2019.
في سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تبذل جهود من أجل النظام الجديد من أجل تحسين العملية التعليمية، وواصلت الوزارة تدريبات المعلمين على نظام التعليم الجديد؛ حيث تم الإنتهاء من تدريب تنشيطي لجميع معلمي رياض الأطفال بجميع المحافظات في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2019، كما تم الإنتهاء من تدريبات اللغة الإنجليزية لمدربي رياض الأطفال (connect) ومدربي الصفين الأول والثاني (connect plus) خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس 2019 بإجمالي عدد 860 مدرب.
وأوضحت الوزارة أنه جاري تدريب جميع معلمي اللغة العربية للصف الأول الابتدائي على مهارات اللغة العربية وجميع معلمي الرياضيات على مهارات الرياضيات وكذلك تدريب 5440 موجهمعلم أول مرشد من الإدارات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تدريب مديري المدارس الابتدائية، وذلك في قاعات التدريب التابعة للمديرية والإدارات التعليمية، بواسطة المدربين الذين تم تدريبهم من قبل وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأشارت إلى أنه في ظل التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، واستمرارًا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP) تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من تدريب عدد 488 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية الرسمية لغات.
وتابعت، "أما فيما يتعلق ببرنامج ربط الصفوف الدراسية (Connecting Classrooms) والذي يعمل في مصر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ عام 2009، ويقدم البرنامج مجموعة من التدريبات الخاصة بمدراء المدارس والمعلمين، مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، جاري تنفيذ خطة التدريبات المزمع عقدها بمدينة الغردقة، وذلك لعدد (80) من معلمي المدارس الرسمية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 6-8 سبتمبر 2019".