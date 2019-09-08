أخبار مصر | نوال شلبي لـ"الخليج 365": أولياء الأمور يصرخون من طول المناهج ويشجعون أولادهم على عدم الذهاب للمدرسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوال شلبي لـ"الخليج 365": أولياء الأمور يصرخون من طول المناهج ويشجعون أولادهم على عدم الذهاب للمدرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم عن سبب زيادة العام الدراسي في النظام التعليمي الجديد، حيث أكدت أن زيادة العام الدراسي هدفه ضمان أن كل مخرجات التعلم التي بنيت عليها كتب العام الجديد قد تحققت، وقالت أن مركز تطوير المناهج له اليد العليا في قبول ما يكتب في الكتاب المقدم ، قائلة :"ومن حقنا نراجع كافة تفاصيله للتعديل بمعرفة المتخصصين".

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" نعترف أننا في أول سنة في النظام الجديد لم نحقق نجاح بنسبة 100%، لكن هناك نجاح لا يمكن إنكاره حدث على الأرض، فهناك مدارس في مصر التزمت بتطبيق نظام التعليم الجديد بالشكل المطلوب، وهناك مدارس طبقت المطلوب بنسبة 50% ، وهناك مدارس تجاهلت التطبيق ونحن نعلم ذلك ، ولكن مع اصرار الوزارة على تدريب المعلمين ستتحسن الاوضاع في العام القادم..المسألة تحتاج لوقت و تكرار في التدريب ومحاولة الوصول لكل معلم لنحقق ذلك".

وقالت نوال شلبي أن مناهج الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي هي سلسلة واحدة تم عملها في دار نشر واحدة بنفس فكرة التطوير وهذا الأمر يحدث لأول مرة في التعليم المصري، حيث كان قديمًا كتب اولى ابتدائي غير كتب 2 ابتدائي غير كتب 3 ابتدائي.

وعن أولياء الأمور وما يتداولنه عن طول العام الدراسي قالت : أولياء الامور يتهموا المدارس بانها لا تشرح المناهج حتى نهايتها لابنائهم وبالتالي يصرخوا من طول المناهج ، رغم انهم يشجعون ابنائهم سنويًا على عدم الذهاب للمدارس من شهر مارس قبل انتهاء العام الدراسي وقبل انتهاء شرح كافة المناهج.. بيسيبوا التعليم الجيد المجاني داخل المدرسة ويركزوا مع الدروس الخصوصية، وتابعت أن المناهج الجديدة تم عملها بالتفصيل على مدة العام الدراسي بالاضافة إلى 3 أسابيع زائدة للمراجعة.

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جدير بالذكر أنه من المقرر بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر 2019.