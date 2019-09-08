أخبار مصر | وزيرة الصحة: "قوائم الانتظار" أجرت 229 ألف عملية جراحية عاجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: "قوائم الانتظار" أجرت 229 ألف عملية جراحية عاجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 103 آلاف و598 عملية قسطرة قلب، و17 ألف و274 جراحة قلب مفتوح، و74 ألف و489 جراحة رمد، و9390 جراحة مخ وأعصاب، و10484 جراحة عظام، و11779 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 1633 زراعة قوقعة، و170 زراعة كلى، و227 زراعة كبد، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 3700 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلًا من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيًا والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية مؤكدًا أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فورًا حيال حدوث أي تطورات صحية لهم
ومن جانبه قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 45.48% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.59%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.44%.
وكان كل من السفير طارق عادل، سفير مصر لدى انجلترا والدكتور عمرو عبدالهادي، المستشار الطبي بانجلترا، كانا في استقبل الدكتورة هالة زايد والوفد المرافق لها، في أعمال المؤتمر السنوي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، ومعرض (اكسبو) لهيئة الخدمات الصحية 2019، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد من وزراء صحة دول العالم والمهتمين بمجال الرعاية الصحية، والذي يناقش أهم التحديات والتطورات في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية الحالية والمستقبلية.
وتفقدت الوزيرة معرض هيئة الخدمات الصحية وأبدت سعادتها بعرض تجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لأول مرة في أكبر فعالية ترعاها هيئة الخدمات الصحية سنويًا، حيث تم إجراء دراسة عليها بالتعاون مع شركة "اسكالا" وعرضها ضمن ٤ تجارب رائدة في تطبيق الرعاية الصحية المتكاملة داخل المعرض.
كما حرصت وزيرة الصحة على اجراء لقاءات عدة على هامش المؤتمر، حيث اجتمعت مع أعضاء الكلية الملكية لطب الأسرة بانجلترا، وناقشت آليات العمل في مجال طب الأسرة داخل منظومة التأمين الصحي، وذلك من خلال زيادة أعداد الأطباء الذين سيتم تدريبهم ضمن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال القطاع الصحي في مصر، حيث اتفقت الوزيرة على إجراء تدريبات "أونلاين" بما يستوعب عدد كبير من الأطباء.
ويذكر أن الكلية الملكية عرضت تفعيل برنامج مخصص لأطباء الأسرة في مصر في شكل دبلومة معتمدة من الكلية الملكية ومن ثم تحويلها إلي زمالة، وذلك من خلال تعاون الزمالة المصرية مع الكلية الملكية في هذا الإطار ما يحقق احتياجات مصر في مجال القطاع الصحي في المرحلة القادمة، كما أنه تم تدريب ٧٠ طبيب أسرة على دفعتين، وتستهدف الوزارة تدريب ألف طبيب للعمل بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يسهم في ضمان جودة الخدمة في نظام طب الأسرة.