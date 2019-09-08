أخبار مصر | فحص 76 ألفاً و716 وافد غير مصري بـ"100 مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص 76 ألفاً و716 وافد غير مصري بـ"100 مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 76 ألفًا و716 وافدًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، حتى مساء أمس السبت، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سي» "100 مليون صحة"، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسميًا في الأول من شهر مايو الماضي.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عامًا، والكبار من عمر 18 عامًا دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان، حيث تلقت حتى اليوم 182 حالة العلاج بالمجان، ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

ومن جانبه أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح هم: السوريون، والفلسطينيون، والسودانيون، مؤكدًا أن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

كما أكد المستشار الاعلامي أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة" للمصريين، تم مد فترة عملها في 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافةً إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2019، حرصًا على مسح كافة المواطنين.

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وقال إنه يمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية.

السفير طارق عادل، سفير مصر لدى إنجلترا، والدكتور عمرو عبد الهادي، المستشار الطبي بإنجلترا، استقبلا الدكتورة هالة زايد والوفد المرافق لها، في أعمال المؤتمر السنوي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، ومعرض (إكسبو) لهيئة الخدمات الصحية 2019.