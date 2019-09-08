أخبار مصر | ماذا قال المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي عن تخفيضات شركة مصر للطيران؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي عن تخفيضات شركة مصر للطيران؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، إن التخفيضات التي قررتها شركة مصر للطيران على بعض الوجهات الأفريقية والعربية بنسبة تصل لنحو 35% سيكون لها آثارها الإيجابية في جذب السياحة لمصر لزيارة المدن السياحية والأثرية.

وأشار "الجندي"، إلى أن هناك رغبة حقيقية لدى شعوب دول القارة السمراء على زيارة مصر، موضحًا أن التخفيضات سيكون لها الأثر الواضح في كل ما يتعلق بقضايا الاستثمار والتجارة البينية بين مصر والدول العربية والأفريقية، فضلا عن تشغيل خطوط مصر للطيران بكامل طاقاتها، مُؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم علم اليقين حجم العقبات والأزمات التي تعاني منها دول القارة السمراء، مُذكرًا أنه من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستحرز تقدمًا ملحوظًا في ملف التنمية المستدامة، وستهتم بملف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاديات الأفريقية في إطار أجندة 2063، وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة في ظل ما تمر به القارة الأفريقية من تطورات إيجابية مهمة للغاية، منها على سبيل المثال عمليات الإصلاح التي تتم داخل الاتحاد الأفريقي.

وفي الآونة الأخيرة، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بطرح تخفيضات على بعض الوجهات الأفريقية والعربية، تصل إلى 35%، يأتي ذلك في إطار حرص مصر للطيران على تقديم أسعار مميزة لعملائها، وكذلك قامت بطرح تخفيض 25% على الدرجة السياحية و35% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى جوهانسبرج، ويبدأ شراء التذاكر حتى 15 سبتمبر، والسفر حتى 5 ديسمبر 2019، وطرحت تخفيض 25% على الدرجة السياحية و15% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى أبها السعودية، ويبدأ شراء التذاكر حتى 18 سبتمبر، والسفر حتى 28 ديسمبر 2019.

كما طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران تخفيض 25% على الدرجة السياحية من القاهرة إلى أربيل، ويبدأ شراء التذاكر من 10 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2019، والسفر حتى 31 مايو 2019، كما طرحت مصر للطيران تخفيض 30% على الدرجة السياحية، و10% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى فيينا، ويبدأ شراء التذاكر حتى 31 أغسطس، والسفر من 13 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2019.