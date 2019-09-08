أخبار مصر | "صناع الخير" تعلن توقيع بروتوكول مع المستشفيات التعليمية وأبو العنين الخيرية لإطلاق حملة زرع القرنية مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير" تعلن توقيع بروتوكول مع المستشفيات التعليمية وأبو العنين الخيرية لإطلاق حملة زرع القرنية مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومؤسسة أبو العينين الخيرية، الثلاثاء القادم لإطلاق حملة لزراعة القرنية مجانا، وذلك للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى القرنية بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المختلفة.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن البروتوكول يأتي استكمالا لحملات مؤسسة صناع الخير للتنمية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ممثلة في معهد الرمد التذكاري ومؤسسة أبو العينين الخيرية والتي تهدف إلى دعم مرضى القرنية، حيث قدمت الهيئة نموذجا ناجحا لإجراء جراحات زرع القرنية لحالات خطرة، وتم إجراء العمليات لهم بنجاح ساحق على أيدي أساتذة الرمد في مصر.

وأضاف "عبد الفتاح"، أن مؤسسة أبو العنين الخيرية تكفلت بإجراء 250 عملية زرع قرنية بالمجان في معهد الرمد التذكاري والذي يعد صرح طبي لإجراء عمليات زرع القرنية بالمجان وخدمة غير القادرين، حيث يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للعين، بالإضافة إلى فحوصات الباطنة ورسم القلب قبل التخدير، مشيرا إلى أنّ الحالات تم اكتشاف حاجتهم لزرع قرنية خلال قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، والتي تجوب القرى والنجوع في أكثر من 16 محافظة على مستوي الجمهورية.

وكانت أعلنت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية عن نتائج عملها في محافظة الأقصر بالتعاون مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة نجحت من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" في إطلاق 8 قوافل طبية بقرى ونجوع محافظة الأقصر، خلال العام الجاري بالتعاون مع قيادات المحافظة، وسيتم تكثيف القوافل الطبية خلال الفترة القادمة لمكافحة العمى بالأقصر.

وأضاف عبد الجليل، أنه تم الكشف على 4000 مواطن بالمجان، وتوزيع أكثر من 1000 عبوة دواء أثناء القوافل، وعمل 1000 نظارة طبية مصنوعة وفقا لأعلي المقاييس، مشيرا إلى أن المبادرة تواصل أعمالها بمحافظة الأقصر وتتحمل كافة التكاليف المادية بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية.

من جانبها قالت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا"، أن المبادرة تتحمل أيضا إجراء العمليات الجراحية بالمجان، حيث أجرت 200 عملية جراحية لأهالي الأقصر تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء، وظفرة، وياج، وأجرت 20 عملية زرع قرنية والتي تصل تكلفة العملية الواحدة إلى 30 ألف جنيه لغيرالقادرين بالمجان.

وأضافت صبري، أن المبادرة تعمل على مكافحة مسببات العمى، وهي القضية التي تولي لها الدولة أهمية كبرى لدعم غير القادرين، مشيرة إلى أن مسببات العمى كثيرة ومتنوعة وقد يمكن منعها بإجراء جراحة بسيطة مثل إزالة المياه البيضاء، وغيرها من الجراحات الطبية الخاصة بالرمد والتي أحدث فيها الطب المصري تقدما كبيرا وملحوظا.

