أخبار مصر | "مصر للطيران" تحتفل بوصول أولى طائراتها من طراز "ايرباص A220-300"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تحتفل بوصول أولى طائراتها من طراز "ايرباص A220-300" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران، برئاسة الطيار احمد عادل، اليوم الأحد، بوصول أولى طائراتها من طراز ايرباص A220-300 والتي وصلت مطار القاهرة الدولي قادمة من كيبيك بكندا، وذلك في إطار خطة الشركة الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء ١٢ طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام ٢٠٢٠.

حضر حفل الاستقبال الذي أقيم بصالة ٤ بمطار القاهرة ستيفان ادوارد، السفير الفرنسي بالقاهرة وچيس دتون السفير الكندي وفؤاد عطار رئيس الطائرات التجارية لشركة ايرباص لمنطقه الشرق الأوسط وأفريقيا والطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني وقيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة والقيادات الأمنية بمطار القاهرة ورؤساء شركات مصرللطيران و وممثلي شركة إيرباص العالمية وشركاء الصناعة.

وفي هذا الصدد صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قائلاً: "نفخر بكوننا أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة على مستوى العالم تشغل الطائرات من طراز A220 ضمن أسطولها، فهي واحدة من بين الطائرات الأكثر تطوراً وابتكاراً على مستوى العالم، وتأتي إضافة هذه الطائرة في إطار استراتيجية مصر للطيران لعام 2025 التي تهدف لتحسين وتطوير جميع الطائرات".

وأضاف عادل، أن التعاون بين مصر للطيران وإيرباص ليس وليد اليوم بل يعود لعام ١٩٨٠ حين ضمت الشركة لأسطولها طائرات A300-B4 ثم تلاها العديد من الطرازات التي دعمت اسطول الشركة ليغطي العديد من وجهاتها حول العالم، كما أمتد التعاون لمجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها مؤكدا على كون مصرللطيران شريك رئيسي لشركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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من جانبه قال فيليبي بالدوتشي الرئيس التنفيذي في "إيرباص كندا limited partnership " والمدير الإقليمي لشركة إيرباص في كندا: "يسعدنا انضمام شركة مصر للطيران إلى قاعدة مشغلين طائرة الـ A220 المتنامية، ونتطلع لأن تقدم هذه الطائرة العصرية تجربة سفر مميزة للمسافرين على متنها".

وأضاف فؤاد عطار رئيس الطائرات التجارية لشركة ايرباص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدني تواجدي اليوم في مطار القاهرة للمشاركة في هذا الحفل الذي يؤكد التاريخ الحافل بين مصر للطيران و ايرباص وأكد عطار علي عراقية وتاريخ الطيران في مصر و مصرللطيران التي تعد أولي الشركات في العالم وتلعب دور مهم في تطوير صناعة النقل الجوي في المنطقة ويسعدنا المشاركة في تطوير اسطول مصر للطيران حتى عام 2025"، كما استعرض عطار خدمات ومزايا الطائرة الجديدة الإيرباص 220 300 وأكد علي ثقة هذا الطراز في تلبية تطلعات عملاء مصرللطيران وتقدم بالشكر لقيادات مصر للطيران لم ساعدتهم في تطوير الشراكة بين الكيانين.

وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعداً ضمن درجتين، تشمل 15 مقعداً في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، إذ تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G. إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجماً. هذا وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.

جدير بالذكر أن اسطول مصر للطيران الحالي يضم ١٥ طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول ١١ طائرة أخرى من طراز A220 بالإضافة إلى ١٥ طائرة جديدة من طرازA320neo خلال الفترة المقبلة.