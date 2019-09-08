أخبار مصر | قبل الدراسة.. "أمهات مصر" يقدم نصائح لطلاب الصفوف الدراسية الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الدراسة.. "أمهات مصر" يقدم نصائح لطلاب الصفوف الدراسية الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن مرحلة الدراسة للأربع صفوف الأولى برياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي الذين يبدئون دراسة في 11 سبتمبر الجاري، مرحلة مهمة جدا لتأسيس الطفل.

وأضافت "عبير"، في تصريحات صحفية، أنه لابد أن تستعد الأسرة المصرية وأولياء الأمور لمرحلة بدء الدراسة لهولاء الطلاب خاصة من الناحية النفسية وتهيئية المناخ المناسب لهم لتشجيعهم على الاستمتاع بأهم فترة دراسية تعمل على تأسيسهم حتي دخولهم المرحلة الجامعية وكذلك العمل بعد التخرج، مستطردة: "لو الطفل أتأسس في البداية صح، هيقدر يكمل لوحده حتى النهاية".

وشددت على أهمية توعية أولياء الأمور لأبنائهم بأهمية المدرسة بالنسبة لهم ولمستقبلهم وحياتهم، والتأكيد على حب الوطن والمدرسة وأن يكون إنسان صالح ويخدم مجتمعه ووطنه وأهله.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات، على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في "فيسبوك"، حيث قالت ولية أمر: "أنصح بالهدوء التام، والتأكيد للأطفال أنه هيكون عام جميل وسعيد وانكم فخورين بيهم.. الدعم الإيحابي له أثر السحر، واستمتعوا مع أولادكم وبلاش تعنفوهم لو معرفوش حاجة، على العكس دعم وتشجيع وأنا واثقة في مخك وواحدة واحدة هتتعلم، هتلاقوا الولاد زي العجينة معاكم، وأهم استعدادات هي الإعداد النفسي والمعنوي".

Advertisements

وتابعت: "بعدها لو المدرسة باعته طلبات ما تستنوش لأول يوم دراسة هاتوها والولاد يروحوا بيها اول يوم، والأكل لازم يحتوي على ثمرة فاكهة وخضرة والمياه تكون وافية علشان لسه الجو حر .. المصروف مش بكترته، اعمل اتفاق مع ولادك المصروف للكانتين يوم الخميس فقط، وباقي الأيام شنطة الأكل ظبطيها لهم باللي يبقى متوازن ما بين الصحي وما بين اللي يطلبوه علشان برضه يحسوا أنهم مليانين في وسط أصحابهم، وفهموهم ان أحد سلبيات الكانتين بيضيع وقت الفسحة، وشجعوا انهم بحوشوا مصروفم".

وكتبت أميرة يونس منسق اتحاد أمهات مصر، تعليق ذكرت فيه: "الاستعداد النفسي مهم جدا وخصوصا لرياض الأطفال، أولا بنحاول نقول كل المميزات اللي في الكي جي من العاب وتلوين ونشاطات ومرح، والمهم جدا نعلمه حب مدرسته وكانها الأم التانيه في المدرسه.. وطبعا شنطة الحلويات والسندوتشات الي بيحبها وكمان ادواته اللي فرحان بيها".

وأضافت هند شاهين، منسق اتحاد أمهات مصر: "اكيد الفترة دة مهمة جدا للطفل، أول شى لازم نعلمة حب المدرسة وحب الأصدقاء وأنه هيشوف أصدقاء كتير فى المدرسة هيلعبوا معاه والأنشطة الكتيرة من حجرة الموسيقى والرسم والكمبيوتر وننزل نشترى مستلزمات المدرسة كل دة بيحبب الطفل فى المدرسة".