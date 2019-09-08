أخبار مصر | أول تحرك برلماني حول استبدال الـ"توك توك" بسيارات "ميني فان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني حول استبدال الـ"توك توك" بسيارات "ميني فان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن برنامج إحلال واستبدال التوك توك.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة: "تابعنا مؤخرا تصريحات رئيس الوزراء في اجتماع له مع وزير المالية ووزير التنمية المحلية يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، وتوجيهه بالبدء في تطبيق برنامج استبدال واحلال التوك توك بسيارات آمنة ومرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك لتوفير وسائل مواصلات آمنة ومرخصة وحضارية للمواطنين"، مُضيفا أنه نظرا لكون التوكتوك أحد أهم وسائل المواصلات التي يعتمد عليها المواطن المصري مؤخرا نظرا لقدرته على التنقل داخل الأحياء الشعبية، وأيضا كونه مصدر دخل عديد من الأسر المصرية، طالب فؤاد بتوضيح التساؤلات الآتية، والرد عليها: "هل تستطيع سيارات "الميني فان" أن تقدم نفس الخدمة، التي يقدمها التوكتوك خاصة داخل الأحياء الشعبية؟، ولماذا لم يتم الإعلان عن هذا البرنامج من مدعما بكافة التفاصيل في اجراءات الاحلال والاستبدال وجهات التمويل والتكلفة.... الخ، وذلك على غرار مشروع استبدال التاكسي الأبيض؟، ومن هي الجهات المعنية بتمويل هذا البرنامج؟، وكيف يتم تعليم سائق التوكتوك قيادة سيارات "الميني فان"؟.

وتساءل "فؤاد" هل يوجد حصر بعدد التكاتك في مصر؟، وما مصير التكاتك التي يتم استلامها من المواطنين؟، وهل سيتم تنظيم خط سير سيارات "ميني فان"، وتحديد تعريفة الأجرة أو يتم تركها للسائقين، خاصة أن هناك العديد من المشاجرات تدور يوميا بين سائقي التوك توك والمواطنين بسبب تنظيم خط السير وتعريفات الأجرة، مطالبا بأن يكون الرد كتابيا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وأكد مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

