أخبار مصر | سلامة الجوهري يلتقي وزيرة الهجرة برفقة وفد "زفتي" لعرض مشاكل العاملين في الخارج (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلامة الجوهري يلتقي وزيرة الهجرة برفقة وفد "زفتي" لعرض مشاكل العاملين في الخارج (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة وفد من أبناء زفتي العاملين بالخارج لعرض المشاكل التي يواجهونها في مختلف الدول التي يعملون بها.

وعرض أبناء زفتى كافة العقبات والمشاكل العامة التي تواجه المصريين العاملين بالخارج، ومنها مشكلة الإجازات في الجهات التي يعملون بها، ومشكلة التأشيرات، وتدريب العمالة وتوعيتهم بقوانين البلاد التي يعملون بها، بالإضافة إلى مشكلة العاملين بأفريقا، فضلا عن مشاكل المتوفين بالخارج، وغيرها.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على كافة هذه المشاكل، لأن المصري بالخارج جندي لمصر، وأكبر مصدر للعملة الصعبة، خاصة بعد القضاء علي السوق السوداء، موضحة أن الوزراة تعد قانون الهجرة لحل كافة هذه المشاكل.