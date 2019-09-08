مصر | إنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري بـ12 محافظة لنظر المنازعات الضريبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري بـ12 محافظة لنظر المنازعات الضريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قـراره رقم ٤٧٧ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإدارى وتحديد اختصاصاتها.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تنشأ دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإدارى، وذلك على النحو التالى:

١ -دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدار ى بمحافظة بنى سويف يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة بنى سويف تختص بنظر سائر المنازعات الـضريبية والرسـوم بجميع أنواعها.

٢ -دائرة جديدة لمحكمـة القـضاء الإدارى بمحافظـة الفيـوم يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة الفيوم تختص بنظر سائر المنازعات الـضريبية والرسـوم بجميع أنواعها.

٣ -دائرة جديدة لمحكمة القـضاء الإدارى بمحافظـة المنوفيـة يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم تختص بنظـر سـائر المن ازعـات الـضريبية والرسوم بجميع أنواعها.

٤ -دائرة جديدة لمحكمة القـضاء الإدارى بمحافظـة البحيـرة يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة دمنهور تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسـوم بجميع أنواعها.

٥ -دائرة جديدة لمحكمة القـضاء الإدارى بمحافظـة الغربيـة يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة طنطا تختص بنظر سائر المنازعات الـضريبية والرسـوم بجميع أنواعها.

٦ -دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة كفـر الـشيخ يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة كفر الشيخ تخـتص بنظـر سـائر المنازعـات الـضريبية والرسوم بجميع أنواعها.

٧ -دائرة جد يدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظـة بورسـعيد يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة بورسعيد تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسـوم بجميع أنواعها.

٨ -دائرة جديدة لمحكمـة القـضاء الإدارى بمحافظـة دميـاط يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة رأس البر تختص بنظر سائر الم نازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.

٩ -دائرة جديدة لمحكمة القـضاء الإدارى بمحافظـة الـشرقية يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة الزقازيق تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسـوم بجميع أنواعها.

١٠ -دائرة جديدة لمحكمة القـضاء الإدارى بمحافظـة أسـيوط يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة أسيوط تختص بنظر سائر المنازعات الـضريبية والرسـوم بجميع أنواعها.

١١ -دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظـة سـوهاج يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة سوهاج تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسـوم بجميع أنواعها.

١٢ -دائرة جديـدة لمحكمـة القـضاء الإدارى بمحافظـة قنـا يكـون مقرهـا مبنى مجلس الدولة بمدينة قنا تختص بنظر سـائر المنازعـات الـضريبية والرسـوم بجميع أنواعها.

ونصت المادة الثانية على أن تحال جميع الدعاوى التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختـصاص هـذه الـدوائر، إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة فى موعـد غايتـه الثلاثـين مـن شـهر سبتمبر ٢٠١٩، وذلك ما لم تكن الدعاوى محجوزة للحكم.

