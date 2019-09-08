مصر | "بعد وصله مزاح تدفع للقتل".. النيابة تأمر بحبس الزوجة في واقعة قتيل العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد وصله مزاح تدفع للقتل".. النيابة تأمر بحبس الزوجة في واقعة قتيل العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس سيدة ثلاثينية العمر في واقعة قتل زوجها ويدعى "أحمد. ش" يبلغ من العمر 35 عامًا، على أيديها بمنطقة العمرانية بعد تسديد 3 طعنات متفرقة في جسدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات

وواصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل زوج ويدعى "أحمد.ش" يبلغ من العمر 35 عامًا على أيدى زوجته بمنطقة العمرانية، بعدما سددت له 3 طعنات متفرقة بجسده، حتى لفط أنفاسه الأخيرة، فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي للتشريح، وكتابة تقرير واف للوقوف على ظروف الوفاة وملابسات، وطلبت التحريات حول الواقعة.

وأفاد مصدر، بأن سيدة ثلاثينية العمر سددت، 3 طعنات بجسد زوجها ويدعى "أحمد.ش"بالعمرانية بمنطقة الجيزة، وفي التحقيقات الأولية أفادت الزوجة أن الزوج هو الذي قام بشتمها وسبها بعدما كانا في وصلة من المزاح مما دفعها للقتل.

بداية الواقعة، تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول عامل يدعى "أحمد" جثة هامدة وبها آثار طعنات بالجسم، وعلى الفور انتقل للمستشفى وخلال المعاينة الأولية من مفتش الصحة، أن الزوج سدد له 3 طعنات، حتى سقط جثة هامدة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ويدعى "أحمد" بسبب وصلة مزاح انتهت باعتدائه عليها بالسب والشتم، مما دفعها إلى قتله.

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كانت المعاينة الأولية أن سيدة سددت 3 طعنات مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

وفي سياق منفصل، قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 اخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل اعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيعفي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، وذلك لجلسة 15 أكتوبر المقبل للأطلاع علي اوراق القضية بناء علي طلب الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط.

ويُحاكم في القضية متهمين عددهم 14 متهمًا، هم كل من علاء فتحي محمد أبو الغار – 48 سنة – سائق جرار، وايمن الشحات عبد العاطي سليمان – 43 سنة – سائق جرار، وعاطق نصر يوسف – 46 سنة – كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس – 54 سنة – سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس – 52 سنة – فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد – 56 سنة – كبير فنيين بدرجة مدير عام، عادل سيف يوسف – 49 سنة – ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد محمد – 54 سنة – ملاحظ مناورة،محمود حمدي توفيق – 56 سنة – عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين – 45 سنة – مراقب برج، والسيد أبو الفتوح يوسف – 50 سنة – فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي – 50 سنة – مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي – 55 سنة- ملاحظ تشغيل جرارات، جميعهم محبوسين، ومحمد عبد العزيز محمد – 59 سنة – فني قطارات "مخلى سبيله".

