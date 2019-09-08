شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعلن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق بحضور رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكشف وزارة السياحة، الاثنين، المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، التي تم وضعها بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ومنظمة السياحة العالمية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة.

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن المعايير تم تحديثها لمواكبة المعايير الدولية التي تمت صياغتها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ويعد التحديث أحد أهم ركائز محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

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تلزم المعايير الجديدة الفنادق بوضع "الخرطوش" الذي يحمل عدد النجوم في مكان ظاهر بواجهة الفندق، وتشدد الجزاءات على المتلاعبين بدرجة النجومية إلى درجة الغلق والإيقاف، فيما تمنح الفنادق الخمس وأربعة وثلاثة نجوم فرصة عام لتوفيق أوضعها بينما تمنح فرصة عامان لفنادق النجمة والنجمتان لتوفيق أوضاعها، وتضم المعايير الجديدة الشقق الفندقية والكامب والفنادق صديقة البيئة والفنادق التراثية تحت مظلتها.

وقال محمد عثمان، نائب رئيس غرفة السياحة، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، أن وضع معايير لتقيم الفنادق بشكل مهني وبخبرات منظمة السياحة العالمية يصب في صالح القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص، مشيرا إلى أن مكان الإقامة والخدمات التي يتم تقديمها للسائح تؤثر في التجربة السياحية التي تؤثر بشكل واضح في المراجعات التي يكتبها على مواقع التواصل بشأن المقصد السياحي.

أضاف لـ«المصري اليوم» أن تلك المراجعات يمكنها أن تعزز من قرار السائح المرتقب بزيارة المقصد السياحي أو تجعله يتراجع، وبالتالي الالتزام بالمعايير الجديدة سوف يدفع القطاع إلى خطوات مهمة للتقدم في مجال الضيافة، مشيدا بخطوات وزيرة السياحة في تطوير القطاع، مؤكدًا أن تنويع مصادر الترويج للقطاع السياحي خاصة عبر وسائل التواصل أصبح محور هام ومؤثر في صناعة قرار السائح المرتقب.